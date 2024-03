Ginebra. La relatora de la ONU sobre derechos humanos en Rusia, Mariana Katzarova, y su homólogo en lucha antiterrorista, Ben Saul, mostraron preocupación por la posible tortura a los sospechosos del reciente atentado en una sala de conciertos en las afueras de Moscú y aseguraron que ésta podría comprometer la investigación.

"Algunos de los sospechosos parecen haber sido gravemente maltratados bajo custodia, y Rusia debe investigar las alegaciones de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes", señalaron este lunes los dos expertos en un comunicado donde también condenaron el atentado del viernes en el Crocus City Hall, en el que murieron al menos 137 personas y 182 resultaron heridas y se atribuyó el Estado Islámico (EI).

"La tortura pone en peligro la garantía de un juicio justo y frustra la obtención de justicia por parte de las víctimas de terrorismo", aseguraron Saul y Katzarova.

Agregaron que todo sospechoso tiene derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, y a ser tratado con humanidad durante su detención.

Subrayaron además que Rusia deberá investigar si las autoridades tomaron "todas las medidas necesarias" para evitar el ataque terrorista en la localidad de Krasnogorsk, en caso de que recibieran con anterioridad evidencias creíbles de que una acción de ese tipo iba a producirse de forma inminente.

Añadieron que el atentado debe ser investigado "en línea con la ley internacional, procesando a sus perpetradores y a quienes lo ordenaron, con el fin de garantizar justicia para las víctimas".

Tres de los cuatro sospechosos se declararon culpables durante su comparecencia, el domingo, aunque el estado de los hombres generó interrogantes de si se expresaban con libertad.

La Corte del Distrito Basmanny de Moscú acusó formalmente a Dalerdzhon Mirzoyev, de 32 años; Saidakrami Rachabalizoda, de 30; Shamsidin Fariduni, de 25, y Mukhammadsobir Faizov, de 19, de cometer un atentado terrorista grupal que derivó en la muerte de otras personas. El delito conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua.

La corte ordenó que los hombres, todos ellos ciudadanos de Tayikistán, permanezcan detenidos hasta el 22 de mayo.

La prensa rusa había informado que los individuos fueron torturados al ser interrogados por los servicios de seguridad, y que Mirzoyev, Rachabalizoda y Fariduni mostraban señales de haber sido golpeados, incluida inflamación facial.

Rachabalizoda tenía una oreja vendada. La prensa rusa informó el sábado que a uno de los sospechosos le había sido cortada una oreja durante el interrogatorio. The Associated Press no pudo verificar el informe ni los videos que supuestamente mostraban eso.

El cuarto sospechoso, Faizov, fue llevado al tribunal desde el hospital en una silla de ruedas y permaneció sentado y con los ojos cerrados durante toda la audiencia. Recibió atención médica mientras se encontraba en la sala, donde se presentó con bata y pantalones de hospital. Se le podían ver varios cortes. Con información de AP

