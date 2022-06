Una joven de 24 años atribuyó su dolor de garganta y problemas para tragar a amigdalitis, pero se sorprendió al descubrir que tenía un cáncer de sangre poco común.

Georgina Masson afirmó: "Pensé que tenía amigdalitis, no tenía idea de que fuera mucho más grave que eso. Tuve que comenzar el tratamiento de inmediato".

"Fue aterrador, especialmente después de perder a mi padre cuando tenía 15 años. Nunca esperé tener cáncer a los 24. Realmente pensé que tenía dolor de garganta, pero resultó ser mucho peor", indicó The Mirror.

De acuerdo con el medio, Georgina abordó sus problemas para tragar como una infección después de haber tenido amigdalitis varias veces; sin embargo, tras tomar antibióticos seguía con el problema. La joven fue admitida en el East Surrey Hospital, Redhill, Surrey, donde los médicos realizaron pruebas para averiguar qué estaba mal.

En agosto de 2021 le diagnosticaron leucemia mieloide aguda (APML) después de una semana en el centro médico. La joven se acerca al final de sus ocho ciclos de quimioterapia y está agradecida de haber podido detectar la enfermedad a tiempo.

Perdió peso y le salieron moretones

En julio de 2021, Georgina comenzó a notar que había perdido algo de peso, pero estaba feliz porque se acercaba el verano.Sin embargo, sus encías sangraban con facilidad y se le formaban moretones rápidamente. "Solo pensé que los moretones se debían a mi torpeza", aseguró la joven.

Tras recetarle algunos antibióticos, después de pensar que tenía amigdalitis en julio de 2021, la joven "todavía no podía tragar y apenas podía abrir la boca", dijo. "Las drogas no parecían estar funcionando".

Lee también: Arrestan a niño de 10 años que amenazó con matar a sus compañeros en Florida

"Empecé a tener un sarpullido rojo horrible en todo el cuerpo", recordó. "Los médicos pensaron que podría haber sido una reacción a los antibióticos, pero no desaparecieron cuando los dejé".

Después de una biopsia de médula ósea, los doctores pudieron diagnosticar a Georgina con leucemia mieloide aguda en agosto de 2021.

"Pensé que iba a morir"

Georgina fue remitida al Royal Marsden Hospital, Sutton, Surrey, para su tratamiento."Al principio me dijeron que tenía una cepa (...) que no es tan rara, así que me dijeron que podía irme a casa y comenzar la quimioterapia en una semana", dijo.

"Pero de camino a casa, llamaron para decir que lo investigaron más a fondo y que necesitaban que yo comenzara esa noche (...) Sólo me habían dicho que tenía cáncer el día anterior y de repente estaba comenzando la quimioterapia."Fue todo tan rápido".

Lee también: Mujer de 103 años rope record como la persona más grande en saltar de paracaídas

"Ha sido muy duro", indicó. "Me siento más positivo ahora que estoy superando esto (...) Pero hubo momentos en los que pensé que iba a morir".

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

vare