Joe Biden felicita a Argentina por su victoria; "ese chico Messi podría tener futuro", ironiza

Washington.— El presidente estadounidense, Joe Biden, felicitó este lunes a Argentina por la victoria de su selección contra Francia en la final del Mundial de Qatar 2022, que en su opinión fue merecida y peleada.

"Felicidades a ti, Alberto, y a todos los argentinos por la trabajada y merecida victoria de ayer", dijo en un tuit en el que congratuló, a través del mandatario argentino, Alberto Fernández, a toda la población.

Biden mencionó en concreto a Leo Messi, protagonista de la final al inaugurar el marcador, participar de forma clave en el segundo tanto argentino, anotar el 3-2 y luego acertar su penalti en la tanda después de que Francia hubiera empatado el partido en la prórroga.

"Sabes, creo que ese chico Messi podría tener futuro", bromeó el mandatario estadounidense en un mensaje en Twitter.



Congratulations to you, Alberto, and to every Argentinian for yesterday’s hard-fought and well-deserved victory.

You know, I think that Messi guy might have a future. https://t.co/pxk672SiEY

— President Biden (@POTUS) December 19, 2022