Joe Biden anuncia ayuda a Turquía y Siria por 85 mdd, tras terremotos

Washington.— Estados Unidos anunció este jueves que, a través de su agencia para el desarrollo internacional (USAID), aportará 85 millones de dólares en ayuda humanitaria para afrontar las consecuencias del terremoto en Turquía y Siria.

El número de muertos por los devastadores sismos del lunes, según las últimas cifras, supera ya los 20 mil, de los cuales 17 mil 134 se contabilizan en Turquía y 3 mil 317 en Siria. En ambos países hay más de 75 mil heridos.

USAID recordó que horas después de que tuvieran lugar movilizó a su Equipo de Respuesta de Asistencia para Desastres (DART).

Lee también Terremoto en Turquía: perrito asoma cabeza aún con vida; lo rescatan entre escombros

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, informó del aporte a través de Twitter y escribió que "nuestros corazones siguen con la gente de Turquía y Siria".



The United States will provide $85 million in urgently-needed aid in the wake of the Türkiye and Syria earthquakes – including food and shelter, supplies to help families brave the cold, and medicine to help save lives.

Our hearts remain with the people of Türkiye and Syria.

— President Biden (@POTUS) February 9, 2023