Jefe de la policía de Ohio insta al oficial que disparó a un afroamericano a ser despedido

El jefe de policía de Columbus, Ohio, recomendó el jueves que se despidiera al oficial que disparó y mató a Andre Hill, un hombre negro de 47 años, a principios de esta semana.

El jefe de policía Thomas Quinlan dijo en un comunicado que presentó dos cargos departamentales alegando mala conducta crítica contra el oficial Adam Coy en la muerte de Hill después de una investigación. Su recomendación de despido ahora va al director de seguridad pública de la ciudad; una audiencia está programada para el lunes.

Quinlan expresó su angustia porque Hill no puede celebrar la Navidad con su familia y rechazó cualquier crítica de que pudiera estar apresurándose a juzgar.

“Como todos ustedes, fui testigo de su falta crítica de primera mano a través de su cámara corporal”, dijo. "He visto todo lo que necesito ver para llegar a la conclusión de que el agente Coy debe ser despedido de inmediato".

El video mostró a Hill saliendo de un garaje y sosteniendo un teléfono celular en su mano izquierda segundos antes de que un oficial identificado como Coy le disparara fatalmente el martes temprano.

Pasan unos seis segundos entre el momento en que Hill es visible en el video y el momento en que el oficial dispara su arma. No hay audio porque el oficial no había activado la cámara corporal; una función automática de "mirar atrás" capturó el disparo sin audio.

Coy fue notificado de los cargos en su contra el jueves, dijo Quinlan, que surgen en una investigación sobre su uso irrazonable de fuerza letal, no activar la cámara de su cuerpo y no ayudar a Hill después de que le dispararon. Los correos electrónicos al sindicato de policías que representan a los oficiales de Columbus no fueron devueltos de inmediato.

La recomendación de despido se produjo cuando aumentó la presión pública en el caso.

Los ocho legisladores estatales demócratas del área emitieron un comunicado calificando el asesinato como "horrible", más por ocurrir tan cerca la muerte a tiros de Casey Goodson Jr., de 23 años, otro hombre negro, a manos de un ayudante del sheriff del condado de Franklin el 4 de diciembre.

“Está claro que se han sembrado las semillas de la desconfianza mutua entre esta comunidad y su fuerza policial”, dijeron. “Esta desconfianza no se debe simplemente a las muertes de Casey Goodson y Andre Hill, sino que se ha agrandado con cada incidencia de violencia. Debe haber transparencia y responsabilidad por la pérdida de vidas, así como un compromiso con el cambio ”.

Los manifestantes también se reunieron bajo una fría llovizna de Nochebuena para pedir justicia por la muerte de Hill.

Cánticos de “¿La calle de quién? ¡Nuestra calle!" sonó entre la pequeña multitud que se reunió cerca de la casa que Hill visitaba cuando le dispararon. Algunos ondeaban banderas de Black Lives Matter.

Quinlan dijo que se está llevando a cabo una investigación sobre los otros oficiales que respondieron a la llamada que no era de emergencia y que terminó con el disparo de Hill, quienes dijo que tampoco parecen haber activado las cámaras corporales o no haber prestado ayuda a la víctima. Dijo que todos los demás que violaron los protocolos del departamento serán responsables.

"Andre Hill debería estar con su familia estas vacaciones", dijo. “Le pido a esta comunidad que abrace a su familia y que se una a mí para orar por su consuelo”.

lsm