La ministra de Protección Ambiental de Israel, Idit Silman, reclasificó a los cocodrilos como "fauna criada en cautiverio", medida que abre la puerta a su posible uso con fines de seguridad, incluida la prevención de fugas en prisiones.

El ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, celebró la decisión.

Según medios israelíes, Ben Gvir había propuesto en diciembre rodear con cocodrilos una prisión para detenidos palestinos, inspirándose en una polémica instalación para migrantes en Florida (Estados Unidos), apodada "Alcatraz de los Caimanes" que estuvo abierta menos de un año.

"¿Estás pensando en intentar escapar? Piénsalo dos veces", escribió Ben Gvir el jueves en Facebook, junto a una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparece con un cocodrilo sujeto con una correa.

"Alcatraz de los Caimanes" estuvo abierta menos de un año en Florida, Estados Unidos. Foto: AFP / JESUS OLARTE

"Organismo de seguridad" supervisará cocodrilos

La nueva normativa transfiere la supervisión de estos animales de la Autoridad de Naturaleza y Parques a un "organismo de seguridad", como el Servicio Penitenciario de Israel, dependiente de Ben Gvir.

Según medios israelíes, el ministro pretende desplegar cocodrilos alrededor de la prisión de Ketziot, en el sur del país, donde están recluidos numerosos milicianos de Hamas capturados tras el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra en Gaza.

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Vista aérea del centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz, en Florida, rodeado de pantanos y cocdrilos. FOTO: AFP / CHANDAN KHANNA

La cadena Canal 13 informó que la Autoridad de Naturaleza y Parques se había opuesto inicialmente a la propuesta y que varios oficiales del Servicio Penitenciario la recibieron con "burlas" cuando Ben Gvir la planteó el año pasado.

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