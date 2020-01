Irán ondea bandera roja como "símbolo de venganza" en mezquita en Jamkaran

Teherán.- Por primera vez en la cúpula de la mezquita en Jamkaran, ciudad iraní sagrada chiíta de la provincia de Qom, se ondea una bandera roja que simboliza los próximos combates.

La televisión estatal iraní transmitió las imágenes de la bandera ondeándose. Esta tiene un doble significado simbólico para el islam, por un lado indica la sangre derramada injustamente y por otro, son un llamado a vengar la muerte de una persona asesinada, informó el diario The Independent.

Lee también: El Papa llama a la paz en plenas tensiones entre EU e Irán

Se transmitió horas después de que se anunciara la muerte del líder militar iraní, Qasem Soleimani, que de manera generalizada es considerado por los ciudadanos como un mártir tras ser asesinado por un ataque estadounidense.

Hoy, la antropóloga iraní Tiziana Ciavardin, dijo en sus redes sociales que este gesto simbólico comunica que nos “enfrentaremos a una batalla inminente”.

Lee también: Miles de iraquíes despiden a líder iraní durante procesión en Bagdad

El símbolo tiene grabada la leyenda “los que quieran vengar la sangre de Hussein”, de acuerdo al Daily Monitor. El imán Hussein, el más venerado en el Islam chiíta, es el sobrino del profeta Mahoma.

Según la tradición, fue asesinado y decapitado en el siglo VII, junto con decenas de sus seguidores en la batalla de Kerbala, ayudando a crear la separación de los sunitas.



Iran officially hoisted Red Flag over the Holy Dome Of Jamkarān Mosque, first time in modern history.

It's Persian tradition to hoist Red Flag to declare a war or sign of Revenge. pic.twitter.com/F1shVluCAF

— جون ایلیا (@jaun_online) January 4, 2020