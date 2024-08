Irán rechazó los llamamientos de los diplomáticos árabes a la moderación en un ataque anticipado contra Israel, en venganza por el asesinato, en Teherán, del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, informa el diario The Wall Street Journal, con base en información de personas enteradas del diálogo.

“Irán dijo a los diplomáticos árabes que no le importa si su respuesta desencadena una guerra”, dijeron las fuentes al medio.

De acuerdo con el diario The New York Times, el ayatola Ali Khamenei ordenó un ataque directo contra Israel por el asesinato de Haniyeh, aunque Israel no ha reivindicado la autoría.

Este domingo, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, reiteró que el crimen no quedará sin venganza.

Haniyeh murió el miércoles en un ataque con proyectil de corto alcance contra su residencia en Teherán, donde se encontraba de visita oficial para asistir a la investidura de Pezeshkian

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, mantuvo esta tarde una reunión con la cúpula militar y de inteligencia del país para "analizar posibles acciones" en el caso de un ataque iraní o de sus satélites, según un comunicado de su oficina.

Mientras, el primer ministro israelí, Bejamín Netanyahu, dijo durante una ceremonia que "Irán intenta rodearnos con su yugo del terror", pero que Israel está dispuesto a enfrentarse a la república islámica en cualquier frente, "lejos o cerca".

Ante las conjeturas por la posible respuesta iraní al ataque del miércoles, que Israel no ha reconocido oficialmente, el principal portavoz del Ejército, contralmirante Daniel Hagari, aclaró que el país todavía no ha realizado cambios en su nivel de alerta militar.

"Estamos trabajando para dar un aviso adecuado para prepararse para cualquier amenaza. Pero mientras no digamos lo contrario, no hay cambios en las directrices del Comando del Frente Interior", dijo Hagari en una rueda de prensa en la tarde del domingo.

Con información de agencias

