Influencer exhibe a agente migratorio de EU que le quitó su visa para invitarla a salir

Yanin Cabrera una joven influecer de Guadalajara, Jalisco ha desatado polémica en redes sociales, luego de que revelara el modus operandi de un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) quien después de retirarles la visa a mujeres extranjeras las seduce para invitarlas a salir.

A través de su cuenta de TikTok, la joven relató que después de que planeara realizar un viaje a Las Vegas por motivo de su cumpleaños. Al arribar al país estadounidense, la detuvieron, en la estación de migraciones para hacerle las preguntas reglamentarias, pero en medio del interrogatorio los uniformados descubrieron que en viajes pasados había trabajado sin permiso en territorio norteamericano.

Anteriormente Yanin habría viajado a visitar a sus familiares quienes residen en Indiana y California además de trabajar durante dos meses de manera ilegal, dado que su visa no le permitía trabajar.

No obstante, antes de que se percatara el oficial que Yanin si había trabajado en los Estados Unidos, encontró de un sinfín de fotografías reveladoras que Yanin tenía en su móvil y comenzaron a entablar una conversación con ella con un tono diferente, de acuerdo con su relato.

“Me dice desbloquéame tu teléfono y entre mi pensé las nuds, empieza a ver mis fotos y chingos de nuds y el vato viéndome a mí y luego a mi celular, y yo señor eso no es evidencia, me puse bien roja, pero ni le dije nada solo me empecé a reír”, dijo.

Asimismo, indicó que luego de que el oficial la interrogara este puso a prueba su honestidad y mediante una llamada telefónica donde su prima reveló que Yanin habría trabajado en Estados Unidos.

“Le platique todo, donde, cuando a que hora y él me dice vas a perder tu visa por cinco años, y yo de no por favor, yo necesito la visa para ver a mi familia y me dijo voy a ver que puedo hacer por ti”.

Posteriormente señaló que el oficial le indicó que su visa no estaba cancelada y en cuanto regresara a México podría volver a tramitar otra, sin embargo, no fue lo único que consiguió sino que también logró ingresar a Estados Unidos solo por ese fin de semana, con la advertencia de que una vez que regresara le confiscarían el documento.

Invitación a salir

Tras finalizar su viaje Yanin regresó a su casa, sin embargo, tras pasar ese incomodo momento creyó que nunca más volvería a ver al oficial, cuando en ese momento le llegó un mensaje del agente a sus redes sociales.

Según lo que contó la tiktoker en varios de sus videos, el hombre se contactó con ella con un objetivo para nada laboral. Le pidió que se vieran en Puerto Vallarta y que pasaran un fin de semana juntos. En un principio, se sorprendió y accedió a la invitación, pero después descubrió sus verdaderas intenciones.

Luego de que la joven publicara los videos y obtuvieran hasta un millón de visitas, llevó a que otras mexicanas le escribieran contándole que les había pasado lo mismo con ese agente estadounidense.

Lo más inesperado, es que el oficial migratorio no solo planeaba verse con Yanin en Puerto Vallarta, sino que había citado a otras dos jóvenes.

“Me llegaron mensajes a mi Instagram de que oye ese policía también le esta mandando mensajes a mi prima, quine también fue deportada en La Vegas y luego me meto a mi Facebook de que otra chava también le estaba mandando mensajes”, explicó.

