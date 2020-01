Incendios en Australia. Modelo manda "nudes" a cambio de donaciones

Kaylen Ward es una modelo de Instagram, quién ha podido recaudar alrededor de 500 mil dólares para las víctimas de los incendios en Australia. Logró recolectar esta cantidad de una forma bastante ingeniosa ya que lo hizo intercambiando “nudes” con quién donará al menos 10 dólares a alguna organización que esté apoyando a combatir los incendios.

Esto lo dio a conocer a través de un tuit donde ella promete enviar la fotografía desnuda siempre y cuando le compruebes que realizaste la donación. La respuesta a su oferta fue inmediata ya que a los pocos minutos muchas personas le enviaron mensajes directos donde donaban dinero. Dicho tweet ya cuenta con un total de 80 mil retweets y 183 mil “me gusta”.

I’m sending nudes to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia. Every $10 you donate = one nude picture from me to your DM. You must send me confirmation that you donated.

Please RT #AustraliaOnFire #AustraliaFires pic.twitter.com/VIgzCUy6Wf

— THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) 4 de enero de 2020