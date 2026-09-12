Un incendio ocurrido en la noche del viernes en un hogar de adultos mayores en la comuna de Pitrufquén, en la región chilena de La Araucanía dejó un saldo de 16 personas fallecidas y otras 10 afectadas, confirmó a los medios el fiscal Jorge Granada.

El fiscal añadió que el origen del incendio “es un tema que se tiene que investigar”, y no descartó que pueda tratarse de “un accidente eléctrico o a la inflamación de una estufa”, aunque no descartó algún otro tipo de error.

El General de Carabineros, Miguel Herrera, jefe de zona de La Araucanía, agregó que las investigaciones intentarán determinar si existía algún tipo de cadenas o bloqueos en las puertas de la institución, denominada Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores “El Edén”, ubicado en el kilómetro 21 de la Ruta S-70, en la Villa Comuy.

🇨🇱 | Un incendio devastó un hogar de ancianos en Pitrufquén, Chile, dejando al menos cinco muertos según medios locales, aunque otros reportan nueve. Bomberos continúan buscando sobrevivientes entre los escombros.

pic.twitter.com/tZ2DEnJix4 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 12, 2026

La mayoría de las habitaciones del asilo estaban en el primer piso de la estructura, y se intenta confirmar si todas ellas tenían los accesos habilitados en regla. Los ancianos que pudieron ser evacuados a tiempo fueron realojados en otro albergue, y los heridos —internos y personal— fueron trasladados al hospital de Pitrufquén.

Asilo ya era investigado por no contar con la normativa

La alcaldesa de Pitrufquén —una comuna austral de poco más de 25 mil habitantes—, Jaqueline Romero dijo a los medios que el recinto se encontraba bajo investigación.

“En el mes de febrero habíamos enviado una carta como municipalidad, justamente para que se fiscalizara porque no contaba con la normativa... tenía sumario sanitario”, reveló.

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El delegado presidencial en La Araucanía, Francisco Ljubetic, agregó que a la denuncia de febrero se sumó otra del año pasado, aunque dejó entrever que las irregularidades datan de, al menos, 7 años.

Asimismo, se intenta constatar si la persona que se encontraba de guardia, y que logró evacuar a 10 residentes, era la única persona a cargo. La dueña del sitio ya fue interrogada en calidad de imputada.

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