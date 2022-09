Así retrocede el agua de la bahía de Tampa tras paso del huracán "Ian" (fotos y videos)

La llegada de Ian, un huracán de categoría 4, a Florida, está causando grandes daños. Incluso antes del impacto, sorprendieron imágenes de la Bahía de Tampa, vacía, como efecto del fenómeno meteorológico.

Gustavo Valdés, periodista de CNN, compartió imágenes en Twitter de cómo lucía la bahía en la mañana, cuando se sentían ya las ráfagas de viento de Ian. “Está vacía por la rotación del huracán Ian que jala el agua hacia el Golfo de México”, explicó.



The water is almost gone from the bay in #Tampa. The rotation from #hurricaneian is pulling the water towards the Gulf of Mexico. pic.twitter.com/Tv0Huz3dq8 — Gustavo Valdés (@gustavocnn) September 28, 2022

También retuiteó una imagen de CNN del ojo de Ian, en cuyo interior se forma un domo de agua que se eleva y se desplaza.

FOTOS | Así luce el interior del ojo del huracán Ianhttps://t.co/iqq2rXCgns pic.twitter.com/8I9lsjaMrP — CNN en Español (@CNNEE) September 28, 2022

“Algunos creen que lo que vuelve peligroso a un huracán son los vientos. Pero la mayor cantidad de daños son consecuencia de las marejadas y las olas de varios metros de altura que ingresan a tierra junto al ojo de la tormenta”, explicó el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) compartió imágenes del muelle de pesca de la ciudad de Venice, donde se ve cómo retrocedió el agua. “Aquí hay algunas fotos del agua que retrocede en Venice”. Sin embargo, advirtió: “El agua VOLVERÁ A SUBIR. No intente caminar allí ni en ningún otro lugar con agua en retroceso.



Here are a few pictures of the receding water at Venice. IMPORTANT NOTE: The water WILL come back. Please do not attempt to walk there or any other location with receding water. https://t.co/frMvkCrvBP — NWS Tampa Bay (@NWSTampaBay) September 28, 2022

Otros usuarios compartieron fotos y videos de cómo lucía la Bahía de Tampa sin agua.



‼️ VISTA ESPELUZNANTE: El agua en Tampa Bay ha retrocedido a medida que el poderoso #huracánIan se acerca a la costa de #Florida. pic.twitter.com/yfaNOg4eJG — Quantum Noticias Sismos y Volcanes (@NoticiasQuantum) September 28, 2022

Absolutamente dantesco, aunque se trata de un fenómeno que ya se ha dado antes en eventos de grandes huracanes en la zona.#Ian es tan poderoso, que es capaz de provocar el vaciado de las aguas someras en Tampa Bay... https://t.co/lRzuQmwWru — Cazatormentas.net (@ecazatormentas) September 28, 2022

Strange sight. #HurricaneIan has sucked water out of the Tampa Bay. This is similar to what happened during Irma 5 years ago. pic.twitter.com/NWHiC68uGD — John-Carlos Estrada (@Mr_JCE) September 28, 2022

Unos 2.5 millones de personas habían recibido órdenes de evacuar el área antes de la llegada de la tormenta, la cual lleva vientos máximos sostenidos de 241 kilómetros por hora.

La tormenta se desplazaba tierra adentro, donde se prevé que pierda fuerza, pero los residentes del área central de Florida pudieran sentir aún vientos con fuerza de huracán.

Antes de cruzar el Golfo de México rumbo a Florida, Ian azotó el oeste de Cuba el martes, donde causó la muerte de dos personas y provocó un apagón generalizado.

El centro de la enorme tormenta de categoría 4 permaneció en alta mar durante horas, lo que probablemente significará más lluvia y daños. La marejada ciclónica podrían empujar de 3.6 a 5.5 metros de agua a lo largo de más de 400 kilómetros de costa, desde Bonita Beach hasta Englewood, advirtieron los meteorólogos. * Con información de agencias

