“Hoy no podré celebrar el Día de las Madres”, dice rescatista de Cuba tras explosión en hotel Saratoga

“Hoy es un día duro para mí, es el día de las madres y mi Cuba no lo celebra porque estamos de luto por las víctimas del accidente del Hotel Saratoga”, dice en su cuenta de Facebook Juan Carlos López González, integrante de la brigada de salvamento y rescate que ha permanecido en el lugar de la explosión desde el viernes.

Juan Carlos, quien aparece en Facebook como Juanky Yane, lamenta no poder estar con su esposa. “Es su primera celebración como mamá”, cuenta en un testimonio que acompaña con fotos de él con ella y su bebé, Caro.

Tampoco podrá estar con su madre, o su abuela, o sus tías. Pero entiende que la prioridad en estos momentos es seguir buscando sobrevivientes en el hotel, afectado el viernes por una explosión que hasta el momento se salda con 31 fallecidos. Sin embargo, hay casi una veintena de desaparecidos. Conforme pasan las horas, las esperanzas de localizarlos se desvanecen.

Pero Juan Carlos no se rinde y con gusto sacrifica el festejo con las madres de su familia: “Ellas saben que no estaré con ellas por una causa justa. Aún estoy trabajando en el accidente del Hotel Saratoga y estaré hasta que sea necesaria mi presencia en el lugar; los que me conocen saben que así soy y no voy a cambiar nunca. Siempre estaré donde me necesiten”.

Como él, decenas de rescatistas, personal de Cruz Roja y voluntario buscan señales de vida entre los escombros de un hotel que se preparaba para reabrir sus puertas en los próximos días después de dos años cerrado por la pandemia de coronavirus.

Aparentemente, una fuga de gas fue la causante de la gran explosión, que además de los fallecidos dejó 24 pacientes hospitalizados.

Desde su cuenta, Juan Carlos felicitó a su esposa, que describió como “compañera de batallas”; a su madre, a las mamás de la familia, “a mis amistades y a todas las madres de Cuba”.

Al mismo tiempo, externó sus “condolencias a todas las madres que han sufrido pérdidas en el lamentable accidente del Hotel Saratoga”.

