Honduras respalda petición de AMLO de no asistir a la Cumbre, si EU excluye a países

La presidenta hondureña, Xiomara Castro, se sumó este miércoles a las críticas a Estados Unidos por su decisión de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la próxima Cumbre de las Américas.

“Si no estamos todas las naciones, no es Cumbre de las Américas”, tuiteó Castro, sin llegar a amenazar con que no asistirá al evento, que se realizará en Los Ángeles, California, entre el 6 y el 10 de junio, como han hecho otros mandatarios.

“El estudio más digno de un Americano es América”, insistió, citando al fallecido político hondureño José Cecilio del Valle, figura clave en la independencia de Centroamérica.

Horas antes, el presidente Luis Arce advirtió que no asistirá a la Cumbre de las Américas si no se invita a todos los países, advertencia similar a la que hizo México después que el presidente Joe Biden confirmara que Cuba, Venezuela y Nicaragua no serán convocados al evento.

Los primeros en advertir que podrían no asistir a la cumbre fueron los países de la Comunidad del Caribe (Caricom): Antigua y Barbuda, las Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago. “La Cumbre de las Américas no es una reunión de Estados Unidos, por lo que no puede decidir quién está invitado y quién no”, aseguró el embajador de Antigua y Barbuda en Washington, Ronald Sanders, la semana pasada.



Países excluidos no respetan la democracia, dice EU

Estados Unidos defiende su decisión, argumentando que los países excluidos no respetan la democracia.

En ese sentido, Brian Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, afirmó que a la administración Biden no le parece “conveniente” sumar a este evento “a países que falten al respeto a la democracia”.

Aunque aclaró que “las invitaciones son responsabilidad de la Casa Blanca” y no han salido de ahí, por lo que aún podría haber cambios, fue claro en que, como ha señalado el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, “nuestra base en el hemisferio es la democracia.

Tenemos la Carta Democrática de las Américas, la Carta de la OEA (Organización de Estados Americanos), las declaraciones de Quebec y Lima. Hay un sentimiento y una visión democrática en las Américas y vamos a respetar eso. Y, por lo tanto, no nos parece conveniente incluir a países que falten al respeto a la democracia”.

