Moultrie, Georgia. Cuatro personas murieron este jueves en una pequeña ciudad del sur rural de Georgia, entre ellas una trabajadora de un restaurante de comida rápida y dos familiares de un pistolero que se quitó la vida, informó el forense local.

El tirador mató a su madre y a su abuela en dos casas vecinas y mató a una mujer en un restaurante McDonald's en el centro de Moultrie, dijo a The Associated Press el forense del condado de Colquitt, C. Verlyn Brock. Dijo que el pistolero luego se suicidó.

Brock no facilitó las identidades del tirador ni de las víctimas. Dijo que no sabía si el pistolero y el trabajador de McDonald's se conocían.

La Oficina de Investigación de Georgia sólo dijo en un comunicado que se habían producido "múltiples muertes" en diferentes escenas del crimen en la zona.

La policía rodeó el restaurante el jueves por la mañana, cortando el tráfico en una de las principales calles de la ciudad de 15 mil habitantes del sur de Georgia.

La Oficina de Investigación de Georgia dijo que el Departamento de Policía de Moultrie solicitó su ayuda.

"Estamos trabajando para obtener más información y localizar a algunos testigos adicionales", dijo el agente especial a cargo del GBI, Jamy Steinberg.

