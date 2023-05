En una entrevista con Nigel Farage, exjefe del partido eurófobo y antimigrantes Ukip para la cadena británica GB News difundida el miércoles, el expresidente de EU, Donald Trump, quien se encuentra en Reino Unido en su campo de golf en Escocia, no se cansó de decir que Meghan Markle, duquesa de Sussex, fue irrespetuosa con la reina.

El exmandatario estadounidense tampoco ahorró comentarios sobre la invitación al príncipe Harry (Enrique) para asistir a la coronación de su padre, el rey Carlos III, este sábado 6 de mayo.

“Va a ser un gran día y ellos harán un gran trabajo. [Carlos] realmente ama al país y amaba a su madre y por eso pensé que Meghan la trataba tan irrespetuosamente”, dijo. “Simplemente no había ninguna razón para hacer eso. De hecho, me sorprendió que invitaran a Harry, para ser honesto”.

Harry y Meghan renunciaron a ser miembros activos de la realeza en 2020 y se fueron a vivir a Estados Unidos, en medio de tensiones con el resto de la familia real y denuncias de malos tratos y racismo.

Farage le preguntó a Trump si la reina fue “el ser humano más popular del mundo” y el magnate asintió, y la elogió por pasar “años y décadas sin controversia”.

Trump critica a Biden por no asistir a la ceremonia de coronación

Sobre el libro de Harry, Spare, donde el príncipe abunda en las divisiones en la familia, Trump comentó que “dijo algunas cosas terribles en el libro. Para mí, fue horrible”.

Sin embargo, el exmandatario, quien busca la candidatura republicana para las presidenciales 2024, centró sus baterías en Meghan. Dijo que “ha sido muy irrespetuosa con la Reina. La gente comete errores, pero no puedo pensar en un solo error que cometió [la Reina]. Pasó años y décadas sin polémica. No puedes faltarle el respeto a ella”.

Trump criticó también al presidente Joe Biden, de 80 años, por no asistir a la coronación, y aprovechó para subrayar su edad. “No creo que pueda hacerlo físicamente. Es difícil para él físicamente. Ciertamente, debería estar aquí como representante de nuestro país. Me sorprendí cuando escuché que no vendría. Es muy irrespetuoso de su parte no estar allí”, dijo.

La primera dama, Jill Biden, asistirá en representación del mandatario a la coronación de Carlos III.

Trump obvió que ningún presidente de Estados Unidos ha acudido a alguna coronación de un soberano británico. * Con información de AFP



