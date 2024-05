Brasilia.- El diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), expresó este lunes "todo su apoyo" al mandatario argentino, Javier Milei, en el conflicto diplomático con España, y se sumó a las críticas contra el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez.

El legislador afirmó en su perfil de X que Sánchez no tiene "moral" para exigir disculpas a Milei y le acusó de "confundir su vida privada con la soberanía de España y Argentina".

"Pedro Sánchez no está por encima de la ley española y España no es de su propiedad. Si no aguanta, que hubiera renunciado cuando explotó el escándalo. Todo mi apoyo a Milei", señaló Eduardo Bolsonaro, uno de los altavoces de la extrema derecha brasileña que lidera su padre.

El diputado se posicionó así a favor de Milei, después de que el gobernante argentino arremetiera contra Sánchez y tachara a la esposa de este, Begoña Gómez, de "corrupta", en un acto organizado el domingo en Madrid, en el que participaron líderes ultraderechistas de varios países.

"Qué calaña de gente atornillada al poder. Aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo", dijo Milei en alusión a Sánchez.

🇦🇷🇪🇸 Quando um ministro espanhol chamou @JMilei de drogado, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez deve até ter rido.



— Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) May 21, 2024

Eduardo Bolsonaro secundó además las sospechas de Milei, quien se hizo eco de una denuncia contra la esposa de Sánchez basada en publicaciones de prensa.

Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra Begoña Gómez por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, tras esa denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias que se fundamenta en una serie de noticias de prensa, y que la Fiscalía ha pedido archivar.

El hijo del líder ultraderechista brasileño también criticó unas declaraciones anteriores del ministro de Transportes de España, Óscar Puente, quien sugirió que el presidente de Argentina tomaba "sustancias".

"Cuando un ministro español llamó a @JMilei drogadicto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, hasta se debió reír. Ahora que Milei ha dicho la verdad (...), Pedro Sánchez convoca al embajador argentino en España", manifestó Eduardo Bolsonaro.

En otra reacción desde Brasil, el Partido de los Trabajadores (PT), que lidera el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su "solidaridad" a Sánchez y a su esposa frente a los "ataques personales" que ambos sufren por parte de la ultraderecha.

