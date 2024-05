El mandatario argentino, Javier Milei, elevó el tono del pleito con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó disculparse con él y lo tachó de "cobarde" que se "esconde abajo de las polleras de las mujeres".

En una entrevista con el medio argentino TN, Milei habló de la crisis diplomática que se desató cuando, estando en España, acusó a Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, de "corrupta". El gobierno español exigió que Milei se disculpe y llamó a consultas a la embajadora en Argentina.

Lejos de disculparse, Milei aseguró en la entrevista con TN que "No le voy a pedir disculpas bajo ningún punto de vista, si yo fui el agredido". Sobre sus dichos sobre la esposa de Sánchez, se defendió diciendo que "hoy en todo el mundo se habla de los casos de corrupción de la mujer por tráfico de influencia y hasta apretaron un juez, y él está involucrado".

⚠️ Milei acaba de dinamitar las relaciones con España y creó un conflicto aún más grave. Dijo que Pedro Sánchez es "un cobarde" que "se esconde debajo de las polleras de las mujeres" y que está promoviendo desde Madrid un plan para derrocarlo. El delirio es total. pic.twitter.com/TVzfPvLYeJ — César Biondini (@BiondiniCesar) May 21, 2024

La crisis se desató el domingo, cuando, en un acto político del partido ultraderechista VOX, Milei, quien estaba de gira en España, dijo que “las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo”. Aludió así a denuncias de corrupción que presentó una ONG la esposa de Sánchez, que luego fueron desechadas. Sánchez amenazó con dejar el gobierno, aunque luego decidió quedarse.

Milei acusó a Sánchez de "injerencia electoral" por haber apoyado durante la campaña argentina a Segio Massa. "El llora interferencia pero hizo campaña por Massa”. Además, aseguró que "lo que pasa en España está promovido desde el kirchnerismo para armar revuelo acá".

Según Milei, su antecesor, el expresidente Alberto Fernández, "es asesor de Sánchez, es gravísimo lo que estamos diciendo. Son insignificantes porque necesitan salir a pegarme en manada. Mandó a mujeres a pegarme, una cobardía feroz. Se metió abajo de la pollera de las mujeres y me mandó a hacer agredir por las distintas mujeres del espacio".

Sin embargo, Milei fue enfático en que no habrá ruptura de relaciones. “La relación no se va a romper. La relación no la construyen los mandatarios, la construye la gente. Nosotros recibimos un montón de inmigración de España, y este vínculo nadie lo va a poder romper. Se va a imponer la propia realidad”.

Pese a la crisis diplomática, Milei se vanaglorió de los resultados de su gira. “Demostró que soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial. Estoy en otra liga, donde voy genero un terremoto”. Luego, añadió: "Cada vez que salgo pongo a la Argentina en el centro de la escena, en un lugar de privilegio. Por eso los empresarios más importantes del mundo quieren hablar conmigo. Me junté dos veces con Elon Musk, estoy llevando a la Argentina al mundo”.

