Asesinan a 42 personas en vísperas y durante Nochebuena en México; Chihuahua encabeza la lista con 6 víctimas

Reaparece Raúl Rocha Cantú; mensaje navideño desvía conversación hacia polémica de Miss Universo 2025

En 2025 más de 400 personas cayeron al intentar escalar el muro con EU; resultaron con lesiones serias, dice embajada

NFL: Horarios y canales para ver EN VIVO los juegos de Navidad 2025 HOY; dos son por Netflix

De Ximena Guzmán a David Cohen: estos son los asesinatos que sacudieron a la CDMX en 2025

Catean cuatro domicilios en busca de exatleta Ryan James; canadiense es ligado al Cártel de Sinaloa

Giran 25 órdenes de aprehensión contra responsables del incendio de Waldo’s en Hermosillo; cierran 68 sucursales en Sonora

Absuelven a "El Mochaorejas" de los delitos de secuestro y delincuencia organizada de una causa penal; seguirá en prisión

Anticorrupción investiga conflicto entre empresas por licitación de vales de despensa; "que violar la ley sea más caro que cumplirla"

Recuerdan a Martha Érika Alonso y a Rafael Moreno Valle a 7 años accidente aéreo; "he ordenado actuar de inmediato"

Capturan a Jaime Toral, influencer veracruzano por trata de personas; lo acusan de esclavitud

Muere alpinista al caer de 4 mil 300 metros en el Iztaccíhuatl; rescatan su cuerpo tras 20 horas de trabajos

Cinco personas murieron después de que un helicóptero se estrellara en la montaña más alta de , el Kilimanjaro, en .

El ocurrió el miércoles por la noche en una de las rutas de escalada más populares para turistas, en lo que la policía describió como una misión de rescate para recoger a pacientes en la montaña.

Entre los fallecidos había dos extranjeros, que, según la policía, habían sido recogidos en una evacuación médica. Un médico local, un guía turístico y un piloto también murieron en el accidente.

El accidente ocurrió entre el Campamento Barafu de la montaña y el pico Kibo, a una altitud de más de 4.000 metros (13.100 pies).

El comandante regional de la policía de Kilimanjaro, Simon Maigwa, dijo a los periodistas que la aeronave pertenecía a la compañía Kilimanjaro Aviation, que realiza servicios de evacuación médica, entre otros. La compañía aún no ha comentado sobre el accidente.

Monte Kilimanjaro. Foto: Especial
Monte Kilimanjaro. Foto: Especial

La policía indicó que se proporcionará más información más adelante.

La Autoridad de Aviación Civil de Tanzania dijo el jueves que las investigaciones se había abierto una investigación según las regulaciones internacionales de seguridad "para determinar las circunstancias y la causa probable" del accidente.

Los accidentes de aeronaves en el Kilimanjaro son raros. El último incidente registrado fue en noviembre de 2008, cuando murieron cuatro personas.

