Cinco personas murieron después de que un helicóptero se estrellara en la montaña más alta de África, el Kilimanjaro, en Tanzania.

El accidente ocurrió el miércoles por la noche en una de las rutas de escalada más populares para turistas, en lo que la policía describió como una misión de rescate para recoger a pacientes en la montaña.

Entre los fallecidos había dos extranjeros, que, según la policía, habían sido recogidos en una evacuación médica. Un médico local, un guía turístico y un piloto también murieron en el accidente.

El accidente ocurrió entre el Campamento Barafu de la montaña y el pico Kibo, a una altitud de más de 4.000 metros (13.100 pies).

El comandante regional de la policía de Kilimanjaro, Simon Maigwa, dijo a los periodistas que la aeronave pertenecía a la compañía Kilimanjaro Aviation, que realiza servicios de evacuación médica, entre otros. La compañía aún no ha comentado sobre el accidente.

Monte Kilimanjaro. Foto: Especial

La policía indicó que se proporcionará más información más adelante.

La Autoridad de Aviación Civil de Tanzania dijo el jueves que las investigaciones se había abierto una investigación según las regulaciones internacionales de seguridad "para determinar las circunstancias y la causa probable" del accidente.

Los accidentes de aeronaves en el Kilimanjaro son raros. El último incidente registrado fue en noviembre de 2008, cuando murieron cuatro personas.

