Moscú.- Rusia negó hoy que las tropas rusas hayan asesinado a civiles en la ciudad de Bucha, en la región de Kiev, y aseguró que todas las fotografías y los vídeos publicados por el Gobierno ucraniano son una "provocación".

"El Ministerio de Defensa de Rusia refuta las acusaciones del régimen de Kiev sobre el presunto asesinato de civiles en la localidad de Bucha, región de Kiev", señaló la entidad castrense en su cuenta oficial de Telegram.

Tras la retirada de las tropas rusas de los suburbios del norte de Kiev, el Ejército ucraniano y los servicios de emergencia han hallado cadáveres que parecen haber sido víctima de ejecuciones sumarias, de los cuales pueden verse docenas en imágenes difundidas por medios internacionales.



El alcalde de Bucha, Anatoly Fedoruk, afirmó el pasado sábado que en la localidad ya han sido enterrados 280 muertos en una fosa común, ante la imposibilidad de usar el cementerio municipal.

"Todas las fotos y todos los videos publicados por el régimen de Kiev, que supuestamente dan testimonio de algún tipo de "crimen" por parte del personal militar ruso en la ciudad de Bucha son otra provocación", indicó por contra el Ministerio de Defensa de Rusia.

Afirmó que, durante el tiempo en el que esta ciudad estuvo bajo el control de las Fuerzas Armadas de Rusia "ni un solo residente local sufrió acciones violentas".

"Mientras la ciudad estuvo bajo el control de las tropas rusas, y más aún después, hasta hoy en Bucha los residentes locales se movían libremente por la ciudad y usaban comunicaciones de telefonía móvil", señala.



Tropas de Ucrania dispararon contras rusos con artillería de gran calibre

Rusia también asegura que no bloqueó la salida desde la ciudad y que "todos los residentes locales tuvieron la oportunidad de abandonar libremente la localidad en dirección norte, incluso a la República de Bielorrusia".

El departamento que dirige Serguéi Shoigú señaló que las tropas ucranianas dispararon "las 24 horas con artillería de gran calibre, tanques y sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple" contra las afueras del sur de la ciudad, incluidas áreas residenciales.

"Queremos señalar especialmente que todas las unidades rusas abandonaron por completo Bucha el 30 de marzo, el día después de la ronda de conversaciones presenciales entre Rusia y Ucrania en Turquía", dijo Defensa.

Rusia sostiene que fue el 31 de marzo cuando el alcalde de Bucha confirmó en un mensaje de vídeo que no había ya soldados rusos en la ciudad, "pero no mencionó en ningún momento que había residentes locales baleados en las calles con las manos atadas".

Lee también: Secretario General de la ONU exige investigación independiente de masacre en Bucha, Ucrania

"Por lo tanto, no es de extrañar que todas las llamadas "pruebas de delito" en Bucha aparecieran solo el cuarto día, cuando llegaron a la ciudad oficiales de la Servicio Estatal de Seguridad (SBU) y representantes de la televisión ucraniana", alega Moscú.

El Ministerio de Defensa sostiene que "de particular preocupación es el hecho de que todos los cuerpos de personas cuyas imágenes fueron publicadas por el régimen de Kiev después de al menos cuatro días no se hayan endurecido, no tienen manchas cadavéricas características y sangre sin coagular en las heridas".

Todo esto confirma, esgrima Moscú, "irrefutablemente que las fotos y el video de Bucha son otra producción del régimen de Kiev para los medios occidentales, como fue el caso en Mariúpol con el hospital de maternidad, así como en otras ciudades".

Lee también: Volodimir Zelensky acusa a Rusia de cometer "genocidio" en Ucrania

vare /rdmd