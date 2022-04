Los asesores del presidente ruso, Vladimir Putin, no le están dando toda la información sobre lo mal que va la guerra en Ucrania, indicó el miércoles la Casa Blanca.

Según Estados Unidos, los asesores tampoco le están informando sobre el impacto total que están teniendo las sanciones de Occidente en la economía rusa.

"Tenemos información de que Putin se ha sentido engañado por el ejército ruso, lo que ha resultado en una tensión persistente entre Putin y su liderazgo militar", les dijo a los periodistas la portavoz de la Casa Blanca, Kate Bedingfield.

"Creemos que Putin está siendo mal informado por sus asesores sobre el mal desempeño del ejército ruso y sobre cómo la economía rusa está quedando paralizada por las sanciones.

"Porque sus principales asesores tienen demasiado miedo de decirle la verdad", agregó Bedingfield.

En respuesta a las declaraciones de la Casa Blanca, el Kremlin dijo que Estados Unidos tiene un "malentendido total" de la situación.

El principal portavoz de Putin, Dimitri Peskov, dijo a los periodistas: "Simplemente no entienden lo que está pasando en el Kremlin, no entienden al presidente Putin, no entienden cómo se toman las decisiones y no entienden el estilo de nuestro trabajo".

Peskov agregó que esto es "preocupante", porque "ese total malentendido conduce a decisiones equivocadas que tienen malas consecuencias".







Getty Images



Unos cuatro millones de personas han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa.



Pero funcionarios de inteligencia de EU creen que los asesores de Putin pueden tener miedo a dar malas noticias a un líder que en el pasado ha estado dispuesto a tomar medidas extremas contra quienes disienten dentro del sistema ruso.

"Uno de los talones de Aquiles de las autocracias es que no tenemos personas en esos sistemas que le digan la verdad, o que tengan capacidad de hacerlo, a quien ocupa el poder. Y creo que eso es algo que estamos viendo en Rusia", dijo el miércoles el secretario de Estado de EU, Antony Blinken, a los periodistas durante una visita a Argel.

Por su parte, el portavoz del Pentágono, John Kirby, calificó de "inquietante" que Putin "no comprenda completamente el grado en que sus fuerzas están fallando" hasta ahora en Ucrania.

"Un resultado de eso podría ser un esfuerzo no tan fiel para negociar algún tipo de acuerdo aquí", indicó Kirby.

"Si no está completamente informado de lo mal que lo está haciendo, ¿cómo van a llegar sus negociadores a un acuerdo duradero?", agregó.

Reubicación de fuerzas

Sobre el terreno, funcionarios estadounidenses y ucranianos aseguran que Rusia continúa reubicando fuerzas fuera de Kiev, probablemente como parte de su esfuerzo por volver a centrarse en las regiones orientales.

Según el Ministerio de Defensa británico, Rusia tiene problemas para sostener operaciones en diversas áreas, por lo que ha decidido aparentemente centrarse en el este, en la región del Donbás, y abandonar el objetivo de rodear y controlar Kiev, la capital.







Getty Images



La inteligencia británica dice además que las tropas rusas en Ucrania están desmoralizadas, carecen de equipo y se niegan a cumplir las órdenes.

Según Jeremy Fleming, jefe de la agencia de ciberinteligencia de Reino Unido, GCHQ, el anuncio de Rusia el martes de que reduciría sus operaciones alrededor de Kiev y Chernígov se suma a las indicaciones de que Rusia "ha juzgado muy mal la situación" y se ha visto obligada a "repensar significativamente" su estratregia.

"Hemos visto soldados rusos, sin armas ni moral, negándose a cumplir órdenes, saboteando su propio equipo e incluso derribando accidentalmente su propio avión", señaló Fleming en un discurso en la Universidad Nacional de Australia en Canberra.

"Y aunque los asesores de Putin tienen miedo de decirle la verdad, lo que está pasando y el alcance de estos errores de juicio deben ser muy claros para el régimen".

Nuevo desafío

La aparente interrupción de la comunicación dentro del Kremlin es un nuevo desafío para los políticos ucranianos, europeos y estadounidenses que buscan poner fin al conflicto.

Los líderes de los equipos de negociación de Ucrania y Rusia ofrecieron una imagen mixta de las conversaciones el miércoles, diciendo que habían logrado avances durante las conversaciones en Estambul el martes, pero que todavía había desacuerdos sobre temas clave.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, caracterizó las conversaciones como "solo palabras, sin detalles aún", luego de una evaluación igualmente pesimista que la de Rusia.

Las conversaciones de paz deben reiniciarse el 1 de abril, según el negociador ucraniano David Arakhamia.

Pero en una publicación en redes sociales citada por Reuters, Arakhamia señaló que Ucrania propuso que los líderes de ambos países se reunieran y que Rusia se negó, diciendo que se necesitaba llevar a cabo más trabajo para redactar el borrador de un tratado.

