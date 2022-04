El primer ministro Boris Johnson viajó este sábado a Kiev para demostrar la "solidaridad" británica con Ucrania , que desde hace más de seis semanas resiste a la invasión de las tropas rusas, indicó Downing Street.

Jonhson fue a Ucrania "para reunirse personalmente con el presidente (Volodimir) Zelensky, en un gesto de solidaridad con el pueblo ucraniano" y con la intención de "presentar un nuevo paquete de ayuda financiera y militar" a este país de Europa oriental, precisó un portavoz del primer ministro británico.

La embajada de Ucrania en el Reino Unido divulgó una fotografía de ambos líderes sentados frente a frente en un despacho, junto a las banderas de ambos países, y agregó en su mensaje la palabra: "Sorpresa".



Today I met my friend President @ZelenskyyUa in Kyiv as a show of our unwavering support for the people of Ukraine.

We're setting out a new package of financial & military aid which is a testament of our commitment to his country's struggle against Russia’s barbaric campaign. pic.twitter.com/KNY0Nm6NQ3

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2022