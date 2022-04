Las imágenes satelitales tomadas durante el último mes en la ciudad ucraniana de Bucha desmienten la versión del gobierno ruso, que niega cualquier implicación en las muertes de los civiles en esta localidad, estimó el miércoles el gobierno alemán.

"Las explicaciones dadas por Rusia, según las cuales se trataba de montajes y de que Rusia no era responsable de estos asesinatos, es insostenible desde nuestro punto de vista", dijo el portavoz del gobierno, Steffen Hebestrei, en una rueda de prensa en Berlín.

Los cadáveres de 410 civiles fueron hallados en los territorios de la región de Kiev, retomados a principios de abril por las fuerzas ucranianas, según informó la fiscal general ucraniana Iryna Venediktova.

"Los expertos forenses ya han examinado 140 de ellos", añadió durante una emisión en varios canales de televisión ucranianos el pasado tres de abril, día en el que las imágenes de civiles en Ucrania yacían en las calles de la ciudad, así como en sótanos y viviendas.

Desde entonces, Rusia ha intentado desestimar la matanza, que se ha atribuido a un crimen de guerra, buscando desviar la atención hacía el gobierno ucraniano, aunque Ucrania y Occidente han revelado imágenes que enseñan cómo la masacre se llevó a cabo durante la estadía de tropas rusas en esa localidad.

La comunidad internacional no tardó en pronunciarse, tomando una voz conjunta de rechazo a la operación comandada por el Kremlin, endureciendo las sanciones a la federación rusa.



The New York times and MAXAR have just proven with Satellite imagines that the atrocities in Bucha, have been before the Russian military left. #Ukraine #Russia Source : @nytimes @Maxar pic.twitter.com/d4sMLXtZG0

Desde la ONU, la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo que se deben tomar todas las medidas para preservar las pruebas de las aparentes masacres de civiles que se atribuyen al Ejército ruso, el único medio para determinar lo ocurrido, establecer responsabilidades y hacer justicia. "Estoy horrorizada por estas imágenes", señaló.



This is shocking, footage from #Bucha that shows #Russian invaders firing on the civilians from the tanks and killing them in the streets. #Russia can't cover up and whitewash #BuchaMassacre pic.twitter.com/cMqjSOew6q

— Giorgi Revishvili (@revishvilig) April 5, 2022