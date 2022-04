El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, de pasar a ser comediante y estrella local del entretenimiento, ahora es considerado uno de los líderes más importantes a nivel mundial, y no es para menos, a pesar de haber llegado con muy poca experiencia a Ucrania ahora mantiene la lucha contra las tropas rusas.

Basta con comparar sus fotos a más 41 días antes de que iniciará la invasión rusa el pasado 24 de febrero de este año.

These photos were taken 41 days apart by the president’s photographer. The first one on the 23rd of February, the last day of peaceful Ukraine. The second one in Bucha today. pic.twitter.com/kfPU723gw1

— Katya Gorchinskaya (@kgorchinskaya) April 4, 2022