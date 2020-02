Guaidó: tenemos el respaldo del mundo

Washington.— El líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, calificó ayer de “muy productiva” la reunión que sostuvo con el gobernante de Estados Unidos, Donald Trump.

“En nombre de los venezolanos estamos aquí porque el 5 de enero, el 7 de enero, el 15 de enero logramos resistir a los embates de una dictadura, resistir a lo que fue el intento de tomar el Parlamento por la fuerza”, declaró Guaidó. El también presidente de la Asamblea Nacional se pronunció después de visitar la Casa Blanca para su primer encuentro con Trump, cuyo gobierno fue el primero en reconocerlo en como presidente interino después de que el opositor se proclamara como tal el 23 de enero de 2019 tras invocar la Constitución.

“Estamos insistiendo en todo momento que tenemos el respaldo del mundo, que no es a Juan Guaidó, es a una causa, es a la democracia, es a la libertad, es a la posibilidad de ver un continente definitivamente libre, no permitir refugio a terroristas, no permitir el refugio a narcotraficantes”, agregó el líder opositor.

Guaidó agradeció el “compromiso” de Trump, quien en su tercer discurso anual sobre el Estado de la Unión ante el Congreso expresó su compromiso con la “lucha justa por la libertad” de Venezuela.

“Estamos buscando las acciones, las oportunidades, las herramientas para desarrollar de nuevo un país que lucha”, agregó el proclamado presidente interino.

Guaidó llegó al jardín sur de la Casa Blanca en un vehículo negro, acompañado de su delegado para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges. Ambos procedieron hacia el Despacho Oval, donde se esperaba que un grupo pequeño de periodistas y cámaras pudiera acceder al inicio de la reunión y escuchar declaraciones de ambos; sin embargo, en el último momento, la Casa Blanca decidió cerrar el acceso de los medios a la reunión.

El presidente Nicolás Maduro acusó a Trump de lanzar “violentas amenazas” contra Venezuela, un día después de que el presidente estadounidense prometiera “aplastar la tiranía” que según él encabeza el líder socialista.