Guaidó destaca el ejemplo que dio Bolivia

Caracas.— El proclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, destacó el “ejemplo de resistencia” de Bolivia con la dimisión del presidente Evo Morales y su sustitución, durante una jornada en la que se movilizaron miles de opositores y seguidores del régimen de Nicolás Maduro.

“Estamos aquí no como un hecho simbólico, sino como un hecho político. El pueblo boliviano nos dio un ejemplo de resistencia, de lo que se puede lograr con fortaleza y dignidad”, afirmó, de acuerdo con el diario venezolano El Nacional.

Guaidó realizó estas declaraciones desde la embajada de Bolivia en Caracas y en el marco de una jornada de movilizaciones convocada por la oposición para protestar contra el presidente Nicolás Maduro.

El líder opositor instó a la ciudadanía y a los actores políticos a mantener las acciones de protesta: “Nuestra hermana Bolivia logró su libertad con la unión de todos los factores, con la movilización constante. Nosotros también hemos tenido movilización y unión de factores. Ahora es momento de sostenerla, de avanzar”, apuntó.

Guaidó mantuvo ayer una conversación telefónica con la presidenta boliviana proclamada, Jeanine Áñez.

“Hablamos de mantener relaciones diplomáticas. Me enfatizó que no se pone del lado de la dictadura. Se mantiene del lado del pueblo de Venezuela, de los estudiantes, de los que somos democráticos”, explicó el venezolano. Áñez le deseó a Guaidó “que libere al pueblo venezolano (...) Con todo mi corazón espero que libere ese pueblo venezolano, porque no es justo que estemos viviendo tanta violencia y tantas restricciones, los seres humanos eso no lo merecemos”, afirmó Áñez en una videoconferencia con Guaidó, que recogió la agencia de noticias oficial boliviana ABI.

Áñez destacó que la “liberación” de Bolivia se dio gracias a la convocatoria ciudadana y a protestas pacíficas en “defensa de la democracia” ante el “fraude” en las últimas elecciones del que culpó al ya expresidente Evo Morales.

Ella relató a Guaidó el proceso que tuvo que atravesar el pueblo boliviano para liberarse e hizo votos para que Venezuela siga el mismo camino: “Hoy nuestra causa es una en común, por la dignidad de nuestros pueblos, no en nombre de un grupo, sino de los países libres. Dios permita que ustedes estén pronto respirando aires de libertad”, subrayó.

Áñez también manifestó su disposición a recibir a la representación diplomática de Guaidó para entablar una relación “democrática” entre ambos países.

En Venezuela también miles de chavistas vestidos de rojo se movilizaron en el centro de Caracas en respaldo a Morales y a Maduro, quien advirtió a la oposición que no tolerará que intente emular el “golpe de Estado” que sufrió su aliado boliviano, según él con complicidad del presidente Donald Trump.

“¡Movilizados y Alertas! (...). Hoy las calles de Caracas se llenan de la alegría de nuestro pueblo para defender su sagrado derecho a la democracia, la libertad, la convivencia y la felicidad”, tuiteó Maduro.

El viernes, hombres armados irrumpieron en la sede del partido de Guaidó en Caracas y se llevaron computadoras, denunció el opositor, quien no estaba en el lugar.

Maduro aseguró que la oposición planea acciones violentas con apoyo de Estados Unidos y Colombia para desestabilizarlo, y amenazó con meter preso a todo aquel que se “coma la luz”. Provocando la ira de Maduro, Trump advirtió que el estallido en Bolivia enviaba una fuerte señal a los regímenes de Venezuela y Nicaragua, mientras el Comando Sur estadounidense señaló que monitorea “atentamente la situación” en Venezuela.