La joven activista Greta Thunberg cambió la descripción en su perfil de Twitter a “una joven que trabaja en su manejo de la ira” luego de que el presidente Donald Trump se burlara de ella tras ser considerada como la Persona del Año 2019 por la revista Time.

Este jueves el presidente Donald Trump se burló nuevamente el jueves de Greta Thunberg, diciendo que era "ridículo" que la activista climática fuera nombrada Persona del Año de 2019.

La revista Times le otorgó el miércoles el título anual a la adolescente sueca de 16 años por su trabajo inspirando a millones de jóvenes a tomar medidas contra el cambio climático.



So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019