Kabul.- Las autoridades del gobierno de facto talibán en la provincia afgana de Paktika denunciaron que el Ejército paquistaní lanzó bombardeos aéreos contra zonas civiles en los distritos de Barmal y Urgon, en el sureste de Afganistán, cerca de la Línea Durand, pese al alto el fuego vigente entre ambos países.
"Sí, esta noche el régimen militar paquistaní llevó a cabo bombardeos sobre viviendas civiles en los distritos de Barmal y Urgon", declaró a EFE el director de Información y Cultura de Paktika, Mohammad Amin Huzaifa.
mcc