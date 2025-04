El gobierno de Donald Trump no pudo informar a una jueza federal sobre el paradero o el estatus de Kilmar Abrego García, el hombre deportado por error a El Salvador el mes pasado a pesar de una orden judicial.

“Estoy haciendo una pregunta muy simple: ¿Dónde está?”, dijo la jueza federal de distrito Paula Xinis al comienzo de una audiencia en Greenbelt, Maryland.

El abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, dijo que no tenía la respuesta. "No me han proporcionado esa información".

"Hoy no hay pruebas de su paradero", declaró la jueza posteriormente. "Es sumamente preocupante".

Ayer, la Corte Suprema de EU dijo que el gobierno debe facilitar el regreso del migrante, pero no llegó a exigir al gobierno que lo devuelva a Estados Unidos.

