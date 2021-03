Gobierno de EU muestra primeros videos de niños migrantes detenidos bajo su custodia

Washington.- El gobierno de Estados Unidos divulgó este martes dos videos que muestran las condiciones de vida en dos instalaciones de Texas donde cientos de niños migrantes permanecen bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en inglés).

Los videos, grabados la semana pasada, tienen las primeras imágenes oficiales de la situación en un centro de procesamiento de migrantes en El Paso, y otra instalación en Donna, Texas, para albergue temporario de los menores y otros migrantes, incluidas familias.

El video de casi cuatro minutos tomado en Donna muestra a los niños que llegan, con máscaras para contener el contagio de Covid-19, y se les toma la temperatura antes de que llenen formularios de datos.

Las imágenes incluyen las áreas donde se guardan suministros como toallas, mantas, agua y pañales, las cabinas donde el personal de CBP lleva a cabo las entrevistas con los menores, separados por paneles de plástico transparente.

Este video también incluye imágenes de un área de juegos al aire libre, pero sin que haya allí niños.

La cadena ABC de televisión indicó que, según abogados que habían hablado con algunos niños en ese sitio, los menores se quejaban porque solo se les permitía ir al área de recreos por unos 20 minutos cada día.

El video de casi tres minutos tomado en la instalación de CBP en El Paso incluye imágenes de las áreas donde los niños duermen sobre colchonetas en el piso, y estanterías repletas de suministros básicos.

CBP releases video / photos of two migrant holding facilities, including the Donna, TX tent where most unaccompanied children are held.

The video shows teens and young children in overcrowded pods. CBP says it continues to "discourage external visitors"https://t.co/CpqJFWOhei

— Camilo Montoya-Galvez (@camiloreports) March 23, 2021