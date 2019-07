Gobernador de Puerto Rico da luz verde a juicio político

San Juan.— El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció ayer que acepta el proceso del legislativo que puede dar lugar a su destitución y que no aspirará a la reelección en 2020, en el noveno día de protestas que exigen su renuncia luego de la filtración de un chat privado.

“Puerto Rico tendrá la oportunidad de elegir un nuevo liderato”, dijo Rosselló, quien también dio a conocer que dejará la presidencia del Partido Nuevo Progresista.

“Le doy la bienvenida al proceso comenzado por la Asamblea Legislativa, el cual enfrentaré con toda la verdad, fuerza y de manera responsable”, afirmó durante un mensaje a través de Facebook.

“He cometido errores y me he disculpado (...) Reconozco que disculparme no es suficiente. Ante este escenario, les anuncio que no iré a la reelección como gobernador en el próximo año”, aseguró el mandatario de este territorio estadounidense en el Caribe.

Rosselló expresó que “la prioridad debe ser el pueblo de Puerto Rico, por tanto todo mi tiempo debe estar destinado a cumplir con todas las responsabilidades que como gobernador asumo. Corresponde ahora, en los meses que quedan, continuar el trabajo que se me fue confiado”.

El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Rafael June Rivera, informó que de inmediato serán activados los mecanismos dispuestos en el reglamento de la colectividad para llenar las vacantes que surgen tanto en la presidencia como en la candidatura a la gobernación.

Rivera señaló que “el Partido Nuevo Progresista estará activando lo dispuesto en nuestro reglamento para llenar la presidencia y demás vacantes que surgirán a raíz de la renuncia de Ricardo Rosselló, por tratarse de posiciones que son llenadas con personas de la confianza del presidente de turno”.

El gobernador, quien aboga por la “estadidad” de Puerto Rico (que éste se incorpore a EU), anunció en marzo que buscaría la reelección.

Puerto Rico ha sido escenario de protestas desde que se filtró la semana pasada un chat en el que Rosselló y otros 11 hombres intercambiaban mensajes considerados obscenos, homofóbicos y misóginos por sus críticos.

En uno de ellos, uno de los colaboradores de Rosselló se mofó de Ricky Martin por su orientación sexual; en otro, se hace un comentario burlón sobre los cadáveres que se amontonaban en la morgue tras el huracán María.

La secretaria de Prensa, Denisse Pérez, presentó su renuncia en medio de dichas protestas, con lo que suman tres los funcionarios que han dimitido tras el escándalo.

Ayer, cientos de personas se congregaron frente a La Fortaleza —la casa de gobierno—, cantando consignas como “No nos pararán” y llevando carteles que decían: “Es demasiado el descaro”.

También, casi un centenar de personas en tablas de surf y motos acuáticas se manifestaron en el mar para exigir la renuncia de Ro-sselló. Para hoy se convocó a un paro nacional y a una manifestación en San Juan.

El viernes pasado, la Junta Gobierno del Colegio de Abogados aseguró que “existen bases jurídicas suficientes” para iniciar un proceso de juicio político contra Rosselló por presuntas violaciones al Código Penal.