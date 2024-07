Las elecciones más importantes en la historia reciente de Venezuela se llevan a cabo este domingo 28 de julio, donde 10 candidatos se disputan la presidencia.

Entre quienes se perfilan en la lid por convertirse en el nuevo jefe de Estado están el opositor Edmundo González Urrutia y el actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien busca hacerse, por tercera ocasión, de otro sexenio consecutivo y continuar con su régimen.

Venezolanos ejercen su derecho al voto desde distintas partes del mundo

El embajador de Venezuela en Reino Unido, Felix Plasencia, compartió a través de su cuenta de X que desde las seis de la mañana de este domingo, ciudadanos venezolanos han acudido a votar.

"En la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en el Reino Unido los ciudadanos venezolanos en este país acudieron, a partir de las 06:00 am, a formar parte de la jornada de celebración electoral y democrática que se vive el día de hoy en nuestro país".

En la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en el Reino Unido los ciudadanos venezolanos en este país acudieron, a partir de las 06:00 am, a formar parte de la jornada de celebración electoral y democrática que se vive el día de hoy en nuestro país. pic.twitter.com/j37FmEvOSH — Felix Plasencia (@plasenciafelixr) July 28, 2024

Por su parte, el embajador de Venezuela en México, Francisco Javier Arias Cárdenas, hizo lo propio desde primera hora e indicó que ejerció su derecho ciudadano y llamó a sus compatriotas a "Por la Paz de nuestro patria, todos y todas a votar".

Así se vivió el ambiente fuera de la embajada de Venezuela en la Ciudad de México. Fotos: Berenice Fregoso El Universal

Asimismo, al grito de "ese gobierno ya cayó" y "lo único que quiero es que se vaya Nicolás", decenas de venezolanos se dieron cita en la embajada, ubicada en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

🇻🇪🗳️ Venezolanos bailan afuera de la Embajada venezolana en México mientras se realizan las elecciones presidenciales.



👉 https://t.co/z0ljjci4ng



VIDEO: Berenice Fregoso | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/alCsq9unzC — El Universal (@El_Universal_Mx) July 28, 2024

Ya desde México, desde muy tempranas horas, ejercimos nuestro derecho ciudadano. Por la Paz de nuestro patria, todos y todas a votar. #Elecciones #Presidenciales pic.twitter.com/CM37sH7u9M — Francisco Arias C (@PanchoArias2012) July 28, 2024

#VenezuelaLibre apoyando desde CDMX. Polanco.



Así se encuentra la embajada de Venezuela en México este momento!! Vamos Venezuela queremos libertad, queremos democracia. pic.twitter.com/jnHLvlLeKf — Jose Alejandro Zambr (@zambr_alejandro) July 28, 2024

En tanto, en los alrededores de la embajada de Venezuela en Argentina, se vive una auténtica fiesta llena de jolgorio y celebraciones incentivadas por el fervor de los venezolanos que han salido a su sede correspondiente para llevar a cabo su sufragio.

Inmediaciones de la embajada de Venezuela en Buenos Aires. La esperanza se respira en el aire. Vamos Venezuela 🇻🇪 pic.twitter.com/LkSJkVWbRh — Mechi 🗽 (@ladivagante) July 28, 2024

Incluso, pese a las condiciones climáticas que se presentaron, votantes en Australia fueron a sufragar a su embajada respectiva. "Estamos a 3°C; mi nombre es Gabriel Mijares, vengo de Brisbane. ¡Qué inmenso placer estar acá hoy!, es una oportunidad dorada para poder salir de esta dictadura, así que, por favor, a todos les suplico: ¡vamos a salir a votar!", dijo el primer venezolano en votar a las tres de la mañana.

En Canberra, por otra parte, se registraron largas filas de conciudadanos, rodeados de un ambiente de festividad.

#Internacionales #Venezuela La embajada venezolana en #Australia abrio su centro de votación a las 3 de la madrugada para recibir a su primer votante patriota el cual incentiva a sus conciudadanos de salir a votar para derrotar al #Chavismo pic.twitter.com/D4tqM9ibYI — @elradarsv (@elradarsv) July 27, 2024

#EleccionesVenezuela2024 | Así está la cola de los venezolanos que esperan ejercer su derecho al voto en la sede de la Embajada de Venezuela, ubicada en la ciudad capital Canberra, en Australia.pic.twitter.com/iJHA7gapuU — Viva la UCV (@VivaLaUCV) July 28, 2024

Elecciones en Venezuela: denuncian trabas para votar en España

No obstante, no en todos los lugares se vivió el mismo sentimiento de festejo, puesto que venezolanos en España denunciaron trabas por parte de las autoridades al momento de querer votar. "Muchas personas tuvieron obstáculos y no les han permitido votar, sino sería esto una masa de gente que lamentablemente el día de hoy no va a poder votar", declaró uno.

"Me he trasladado hasta Bilbao para votar porque tenía que ejercer mi derecho al voto por el cambio de Venezuela. Muchísima gente ha quedado sin poder registrarse, sin poder actualizar su registro electoral porque las autoridades tanto del CNI como de la propia embajada de consulado no lo han permitido", asentó.

🇻🇪 Venezolanos residentes en #España denuncian los obstáculos para poder ejercer el derecho al voto y aseguran que las autoridades tanto del CNE como de la Embajada #Venezuela no han permitido votar a muchísima gente: "Hay miedo de parte de la dictadura" https://t.co/zUT4rlBx86 pic.twitter.com/6jydXrSQUW — Pedro Castillo 🇪🇦🇪🇺 (@Pedro_CastilloM) July 28, 2024

