Shauna Rae es una estadounidense que piensa, siente y actúa como lo que es, una joven de 23 años. El problema es que no luce como una: con poco más de 1.20 metros de altura -de acuerdo con el periódico argentino El Clarín-, una tierna voz y un rostro de infante, vive atrapada en el cuerpo de una niña de 8 años.

Según reveló en el documental "Yo soy Shauna Rae’, de ‘TLC Latinoamérica", cuando tenía tan solo seis meses de nacida, fue diagnosticada con un tumor agresivo al que sobrevino una operación y tres años de intensa quimioterapia.

El tratamiento funcionó y, finalmente, se libró del cáncer, no sin antes desarrollar serias secuelas hormonales. La glándula pituitaria estaba casi inactiva, por lo que todas sus hormonas, incluidas las del crecimiento, se produjeron a un ritmo más lento.

“El médico dijo que ya no crecería y el proceso se detuvo a los 16 años. Mi mundo se hizo trizas”, señaló Rae, quien actualmente tiene 23 años, para el documental citado anteriormente. Desde entonces, ha vivido en carne propia las ventajas y limitaciones que supone ser vista ante el mundo como una tierna, pequeña e indefensa niña; aunque su carácter, inteligencia y madurez griten adultez.

Una relación criticada

Estar atrapado en el cuerpo de una infante de 8 años trae sus ventajas: Shauna recibe paletas gratis en la peluquería, nadie la detiene por la calle y puede presumir de su inteligencia, al punto de ser considerada una niña genio; no obstante, en medio de sus privilegios, no todo es color de rosa.



Aunque la pareja no está saliendo oficialmente, Swygart ha aparecido en el Instagram de Shauna Rae varias veces en fotos tomadas durante sus citas. Foto: Instagram: @thereal_shaunarae99

Su apariencia no solo le trae inconvenientes para salir de fiesta, beber alcohol, conducir por las calles estadounidenses o hacerse un tatuaje, sino que también le afecta en su vida amorosa.

Lee también: Condenan a prisión a periodista que entrevistó al padre de Masha Amini

Aunque no han oficializado un noviazgo, Shauna y Dan Swygart, quien apareció en la segunda temporada de la serie, comparten una relación muy especial, pero no muy aceptada en redes sociales: tanto críticos como seguidores y usuarios han arremetido en su contra por la diferencia física de edad.

“Si un hombre o una mujer pueden decir honestamente que pueden verla como una pareja, están mintiendo o están enfermos”, dijo un televidente, de acuerdo con The New York Post; al tiempo que un crítico de The Mirror afirmó: “Sí, ella tiene 23 años, pero se ve y habla como una niña de 8 años. Ella tampoco actúa como una mujer madura. Es como una niña”.

Ante la ola de críticas, Swygart decidió no quedarse callado; todo lo contrario, a través de dos conmovedores clips, publicados en diciembre de 2022 y enero de 2023, defendió su amistad con Rae, exaltó sus cualidades y, como si fuera poco, abatió las letales críticas de los internautas.



Shauna Rae tiene 23, pero por un problema con sus hormonas de crecimiento parece de ocho años. FOTO: Instagram: @thereal_shaunarae99

“Shauna y yo seguimos siendo solo buenos amigos que nos estamos conociendo. Pero creo que es absolutamente repugnante la actitud de algunas personas”, sentenció Dan, de 26 años, ante las cámaras, para segundos después hacer un llamado a quienes arremeten contra su relación.

“No puedo creer que algunas personas le nieguen el derecho a tener una amistad o conexión con otra persona. Ella es un ser humano, es sobreviviente de cáncer, tiene una discapacidad, tenía enanismo. ¿Quién eres tú para quitarle el derecho a tener una amistad y conexión con alguien? ¿cómo te atreves?”, añadió el joven.

Lee también: Papa Francisco asegura que quienes criminalizan la homosexualidad están “equivocados”

Dan dejó en claro que, más allá de su estatura, lo que realmente importa es la “increíble” e “inspiradora” mujer que es Rae: “Es muy importante recordar que Shauna es una mujer increíble de 23 años que tiene una discapacidad (...) A medida que construyo una conexión con ella, he aprendido a mirar más allá y conocer bien quién es ella como individuo”.

Por el momento, la relación de Shauna y Dan se encuentra suspendida en el aire. Mientras que el bloguero de viajes regresó recientemente a su casa en el Reino Unido; Rae permanece residiendo en Long Island, Estados Unidos, de acuerdo con The New York Post.

* El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

vare