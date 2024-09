La firma taiwanesa Gold Apollo negó este miércoles haber producido los cientos de bíperes usados por miembros del movimiento islamista libanés Hezbolá que estallaron simultáneamente el martes, provocando al menos nueve muertos.

"No son nuestros productos, de principio a fin. ¿Cómo podemos fabricar productos que no son nuestros", dijo a la prensa el jefe de la empresa, Hsu Chin-kuang, después de que el diario estadounidense The New York Times señalara que los bíperes eran de esta firma.

