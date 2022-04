FDA investiga cereal Lucky Charms tras denuncias de supuesto malestar estomacal

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) inicio la investigación nutrimental del cereal Lucky Charms, luego de que usuarios reportaran malestares estomacales, tras haber consumido el producto.

Aunque la agencia no haya emitido una alerta formal, a través de publicaciones en el sitio web de seguridad del consumidor iwaspoisoned.com, cibernautas indicaron haber presentado malestares después de haber comido el cereal.

Según el portal, usuarios reportaron estos malestares desde el pasado 1 de abril, donde más de tres mil personas en los Estados Unidos publicaron síntomas gastrointestinales que creen que están relacionados con Lucky Charms.

Muchos de los informes mencionan síntomas relacionados con: náuseas, diarrea, vómitos, entre otros.

Testimonios

"He comido Lucky Charms durante mucho tiempo. Me encantan, es un placer culpable. Sin embargo, anoche comí un tazón antes de irme a dormir y en poco tiempo tuve diarrea, náuseas, sudoración y aturdimiento. Antes de mi plato de cereales, me había sentido bien. Finalmente me fui a dormir y me sentí mejor esta mañana. Tenía la sensación de que tenía que ver con el y ahora, al leer que otros tenían el problema, estoy seguro de que sí", indicó una usuaria.

Por otro lado un usuario del estado Ohio también reporto malestares.

"En realidad, esta es la segunda vez que experimento síntomas después de comer Lucky Charms y estoy seguro de que es la causa. Al tener dolores abdominales extremos", dijo.



El portal de seguridad alimentaria recomendó a los usuarios reportar cualquier anomalía en la web, si es que se presentan malestares después de comer Lucky Charms.

"Comunicaremos los procedimientos para las pruebas a todas las personas que denuncien su caso", indicó el portal.

Lee también: Huevos Kínder: ¿Qué es y cuáles son los síntomas de la salmonella?

México retira Lucky Charms

La Procuraduría Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en conjunto con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) retiraron el pasado miércoles productos de tiendas de autoservicio debido a violanciones en las normas de etiquetado.

Entre el retiro de mercancía se encuentran cereales, galletas y chocolates, entre las marcas sacadas de los anaqueles está el cereal de avena tostado y endulzado con malvaviscos, marca Lucky Charms.

Lee también: Cofepris alerta sobre posible contaminación por salmonella en producto Kinder mini eggs

Cofepris y Profeco invitaron a los consumidores a denunciar cualquier incumplimiento en las normas de etiquetado que detecten a través de las páginas telefonodelconsumidor.gob.mx y gob.mx/cofepris.

vare/acmr