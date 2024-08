EU y aliados intercambian con Rusia 26 prisioneros con apoyo de Turquía; fue una proeza de la diplomacia: Biden Entre los liberados están el periodista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich y el marine estadounidense Paul Whelan

En el centro, al reportero del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, y en el sentido de las agujas del reloj, desde arriba a la izquierda, el activista de la oposición rusa Vladimir Kara-Murza, el ejecutivo de seguridad corporativa y ex marine estadounidense Paul Whelan, Lilia Chanysheva, ex coordinadora de las oficinas regionales del Oleg Orlov, artista y músico Sasha Skochilenko, activista de la oposición rusa y exdiputado municipal del distrito de Krasnoselsky Ilya Yashin, Radio Europa Libre/Radio, financiada por el gobierno El servicio tártaro-bashkir de Liberty, Alsu Kurmasheva, y el ex jefe del movimiento Rusia Abierta, Andrei Pivovarov. (Foto AP)