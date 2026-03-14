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La nueva moneda de 10 centavos de Estados Unidos acuñada como parte de una serie especial con motivo del 250 aniversario de la independencia, que se celebra el próximo 4 de julio, ha generado polémica al omitir la tradicional rama de olivo que solía llevar en plena intervención militar en .

La tradicional moneda de 10 centavos lucía a Franklin D. Roosevelt en el anverso y, en el reverso, una antorcha junto a una rama de olivo y otra de roble.

En esta nueva serie, que también ha renovado el resto de monedas de cinco, 25 y 50 centavos, ha desaparecido la rama de olivo que se considera símbolo universal de la paz.

El diseño original, realizado por Charles Thomson y William Barton en 1782, se ha considerado desde entonces una representación del "poder de paz y guerra" exclusivo del Congreso.

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Símbolo de la paz en moneda desaparece con el Trump "pacificador"

La ausencia de la rama de olivo ha generado polémica no solo por la coincidencia en el tiempo con la operación militar estadounidense en Irán sino también por la insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de calificarse como el "presidente de la paz".

Es frecuente en sus intervenciones, la última vez en el discurso del Estado de la Unión el pasado 24 de febrero, que el mandatario apele a las ocho guerras a las que, según él, ha puesto fin.

"En mis primeros diez meses he terminado ocho guerras”, dijo en el Capitolio entonces, y enumeró los conflictos que, siempre según su interpretación, habría resuelto: Camboya y Tailandia, Pakistán e India (que “pudo haber sido una guerra nuclear”), Kosovo y Serbia, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, Armenia y Azerbaiyán, República Democrática del Congo y Ruanda y “la guerra en Gaza”.

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Trump, bajo cuyo mandato se elimina este símbolo de la paz, ha repetido también en numerosas ocasiones que “merece” el Nobel de la Paz y que “nunca se lo darán” por motivos políticos.

La subdirectora de la Casa de la Moneda, Kristie McNally, intentando alejarse de la polémica por la ausencia de la rama de olivo de la moneda, ha destacado que estos diseños conectan a los ciudadanos con 250 años de historia hacia una "unión más perfecta".

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