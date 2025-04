Muscat, Omán.- Irán y Estados Unidos sostendrán más negociaciones la próxima semana sobre el programa nuclear de rápido avance de Teherán, informó la televisión estatal iraní el sábado al final de la primera ronda de conversaciones entre los dos países desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca.

La televisión estatal iraní también dijo que el enviado estadounidense para Medio Oriente, Steve Witkoff, y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, “hablaron brevemente en presencia del ministro de Relaciones Exteriores de Omán” al final de las conversaciones, marcando una interacción directa entre las dos naciones atrapadas en décadas de tensiones.

Periodistas de Associated Press vieron cómo el convoy salía del complejo en Mascate, la capital de Omán, alrededor de las 17:50 hora local. Ni los iraníes ni los estadounidenses reconocieron de inmediato el fin de las conversaciones.

No era probable un acuerdo general de inmediato, pero lo que estaba en juego en las negociaciones era enorme para estas dos naciones, que se acercan a medio siglo de enemistad. Trump ha amenazado repetidamente con lanzar ataques aéreos contra el programa nuclear iraní si no se llega a un acuerdo.

Las autoridades iraníes advierten cada vez más que podrían intentar desarrollar un arma nuclear con sus reservas de uranio enriquecido a niveles casi aptos para armas.

Las conversaciones tuvieron lugar el sábado por la tarde en Omán

Periodistas de AP vieron cómo un convoy, que se cree transportaba a Witkoff, salía del Ministerio de Asuntos Exteriores de Omán el sábado por la tarde y se dirigía a toda velocidad hacia las afueras de Mascate. El convoy entró en un complejo y, minutos después, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, escribió en la plataforma social X que las "conversaciones indirectas" habían comenzado.

“Estas conversaciones se llevarán a cabo en un lugar planeado por el anfitrión omaní, con representantes de la República Islámica de Irán y los Estados Unidos sentados en los pasillos y a los lados, transmitiéndose sus puntos de vista y posiciones mutuamente a través del Ministro de Relaciones Exteriores de Omán”, escribió Baghaei.

Aproximadamente una hora después, Baghaei apareció en la televisión estatal iraní y reconoció que las conversaciones habían continuado durante todo ese tiempo.

“El objetivo de la República Islámica de Irán es muy claro: tenemos un solo objetivo: salvaguardar los intereses nacionales de Irán”, afirmó. “Estamos brindando una oportunidad genuina y honesta a la diplomacia para que, mediante el diálogo, podamos avanzar en la cuestión nuclear, por un lado, y, lo que es más importante para nosotros, en el levantamiento de las sanciones”.

Baghaei añadió: "Miren, esto es solo el comienzo. Por lo tanto, es natural que, en esta etapa, ambas partes presenten sus posiciones fundamentales a través del mediador omaní. Por lo tanto, no prevemos que esta ronda de negociaciones sea prolongada".

Araghchi habló anteriormente con periodistas iraníes.

“Si ambas partes tienen la suficiente voluntad, fijaremos un calendario. Pero aún es prematuro hablar de ello”, declaró Araghchi en un audio publicado por IRNA. “Lo que está claro ahora es que las negociaciones son indirectas y, en nuestra opinión, solo se centran en el tema nuclear, y se llevarán a cabo con la voluntad necesaria para alcanzar un acuerdo en igualdad de condiciones que garantice los intereses nacionales del pueblo iraní”.

Tanto Trump como Witkoff describieron las conversaciones como “directas”.

“Creo que nuestra postura empieza por desmantelar su programa. Esa es nuestra postura hoy”, declaró Witkoff a The Wall Street Journal antes de su viaje. “Eso no significa, por cierto, que en el margen no vayamos a encontrar otras maneras de llegar a un acuerdo entre ambos países”.

Agregó: “Donde esté nuestra línea roja, no puede haber militarización de su capacidad nuclear”.

El alivio de las sanciones y el enriquecimiento siguen siendo temas prioritarios

Si bien Estados Unidos puede ofrecer un alivio de las sanciones a la asediada economía iraní, aún no está claro cuánto estará dispuesto a ceder Irán. Según el acuerdo nuclear de 2015, Irán solo podía mantener una pequeña reserva de uranio enriquecido al 3,67 %. Hoy en día, esta reserva podría permitirle construir múltiples armas nucleares si así lo decide, y cuenta con material enriquecido hasta el 60 %, un paso técnico muy corto para alcanzar los niveles de grado armamentístico. A juzgar por las negociaciones desde que Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo en 2018, es probable que Irán solicite seguir enriqueciendo uranio hasta al menos el 20 %.

Algo que no hará es abandonar su programa por completo. Eso hace inviable la propuesta del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de una supuesta solución libia: «Entrar, volar las instalaciones, desmantelar todo el equipo, bajo supervisión estadounidense, ejecución estadounidense».

Los iraníes, incluido el ayatolá Ali Jamenei, han tomado lo que finalmente le ocurrió al fallecido dictador libio Muammar Gadhafi, quien fue asesinado con su propia arma por rebeldes durante el levantamiento de la Primavera Árabe de 2011 en ese país, como una advertencia sobre lo que puede suceder cuando se confía en Estados Unidos.

