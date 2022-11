EU "cada vez más preocupado" por posible uso de armas nucleares de Rusia a Ucrania

Estados Unidos dijo este miércoles estar cada vez más preocupado por la posibilidad de que Rusia use armas nucleares en Ucrania, tras un informe de prensa que indicó que altos funcionarios militares rusos habían abordado recientemente esa opción.

"Estamos cada vez más preocupados por esa posibilidad a medida que han pasado estos meses", dijo a periodistas John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, un organismo asesor del presidente Joe Biden.

Kirby no confirmó un informe del diario The New York Times que sostiene que oficiales militares rusos de alto rango discutieron hace poco sobre cuándo y cómo podrían usar armas nucleares tácticas en el campo de batalla.

El informe, que cita a funcionarios estadounidenses sin identificar, señala que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no participó en las discusiones y que no había indicios de que el ejército de ese país hubiera decidido desplegar esas armas.

Kirby dijo que cualquier comentario sobre el uso de armas nucleares por parte de Rusia es "profundamente preocupante" y aseguró que Estados Unidos los toma en serio.

También evocó recientes comentarios de Putin que aluden a armas nucleares y a las bombas atómicas que Estados Unidos lanzó sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki cerca del final de la Segunda Guerra Mundial.

No obstante, Kirby que Washington no ve indicios de que Rusia esté haciendo preparativos para usar armas nucleares, y agregó que los servicios de inteligencia estadounidense no necesariamente ven o saben todo.

Los países occidentales acusan a Rusia de usar la amenaza de una guerra nuclear para disuadirlos de apoyar a Ucrania frente a la invasión lanzada por Moscú a fines de febrero.

El martes, el expresidente ruso y actual número dos del Consejo de Seguridad, Dmitri Medvedev, afirmó que la intención de Ucrania de recuperar todos los territorios ocupados, incluidos Crimea o el Donbás, "amenaza la existencia de nuestro Estado" y ofrece "una razón directa" para utilizar "medios de disuasión nuclear".

El portavoz de Putin, Dmitri Peskov, dijo este miércoles que los medios occidentales están "inflando deliberadamente el tema del uso de armas nucleares".

Moscú "no tiene la menor intención de participar en esto", dijo, calificando el informe del Times de "muy irresponsable".

