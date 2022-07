Esto es lo que se sabe de la tormenta solar que impactaría a la Tierra en próximos días

Una tormenta solar podría impactar a la Tierra en los próximos días, causando intermitencias en los servicios móviles y satelitales. Así lo predijo la doctora Tamitha Skov, experta en meteorología espacial y quien se encarga de monitorear dichos fenómenos en la Nasa.

De acuerdo con su información, el fenómeno se presentaría "como un filamento en forma de serpiente proveniente del Sol" y se trataría de un "golpe directo".

Las predicciones de la especialista apuntan a que la tormenta geomagnética podría ser tan intensa, que "algunos usuarios podrían presentar interrupciones de la señal en GPS y radio el lado nocturno de la Tierra". La Nasa todavía no ha confirmado esta información en sus canales oficiales.

Direct Hit! A snake-like filament launched as a big #solarstorm while in the Earth-strike zone. NASA predicts impact early July 19. Strong #aurora shows possible with this one, deep into mid-latitudes. Amateur #radio & #GPS users expect signal disruptions on Earth's nightside. pic.twitter.com/7FHgS63xiU

