"Estar casada con un pedófilo es la peor sensación"; mujer ayuda a que atrapen a su esposo

“Mi mundo se vino abajo por completo”, pensó una mujer al descubrir que su esposo estaba cometiendo delitos sexuales con niños. El matrimonio de más de un año se había quebrado luego de que supo cómo él acechaba a otras personas con fotografías explícitas.

Hayley Dunn, de 50 años, había conocido a James Kemp, de 45, por medio de una aplicación de citas en 2017. Quedó flechada por completo tanto que se casaron al poco tiempo. Todo parecía indicar que sería una relación sin sobresaltos, pues no tenía indicios de infidelidad.

El amor se esfumó en un instante. Dunn estaba en su vivienda tranquilamente hasta que tocaron a su puerta las autoridades de Child Protectors Scotland -organización defensora de los derechos de los menores-, afirmando que Kemp era un pedófilo.

El personal de la entidad había engañado a Kemp tras recibir una serie de denuncias. Se hicieron pasar por menores de edad para comprobar si él realmente compartía material pornográfico.

“Estaba físicamente enferma, lloré, me caí al suelo, estaba tan conmocionada y rota”, recordó la esposa para el diario británico ‘Daily Mail’.

Hayley Dunn helped to convict her paedophile husband James Kemp by positively identifying intimate photos of his genitalia he sent to “young girls”.

The pair met on a dating app

These Dating apps again.

Disgusting Paedo James jailed for 18 months.https://t.co/iftHSNWaNK

