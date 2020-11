Estamos haciendo grandes progresos, dice Trump por resultados en elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que está haciendo grandes progresos en referencia a los resultados de las elecciones pasadas que le dan la victoria a su contrincante, el demócrata Joe Biden.

En Twitter, el mandatario aseguró que los resultados llegarán la próxima semana.

"Estamos haciendo grandes progresos. Los resultados empezarán a llegar la próxima semana. Volvamos a hacer grande a Estados Unidos", dijo Trump a primera hora de este martes desde su cuenta de Twitter sin ofrecer detalles al respecto.

En otro mensaje escribió en mayúsculas: ¡GANAREMOS!.



WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020