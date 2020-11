Estadounidenses tienen "derecho a conocer" el ganador el día de la elección: Trump

Los estadounidenses tienen "derecho a conocer" el ganador el día de la elección, lanzó este martes el presidente Donald Trump durante una visita a una sede de campaña del partido republicano en Virginia.

"Deberíamos tener derecho a conocer quién gano el 3 de noviembre", día de los comicios, insistió Trump, cuando el flujo masivo de votos anticipados podría retrasar el escrutinio y por lo tanto el anuncio de resultados.

Trump también declaró en Arlington: “Todavía no estoy pensando en un discurso de concesión o un discurso de aceptación ... Ganar es fácil. Perder nunca es fácil, no para mí, no lo es", indicó el canal MSNBC.

El presidente estadounidense, Donald Trump, visitó la sede del Comité Nacional Republicano en Virginia.

“Me siento muy bien”, dijo, de acuerdo con la cadena CNN.

“He oído que vamos muy bien en Florida y muy bien en Arizona. Lo estamos haciendo increíblemente bien en Texas… Creo que tendremos una gran noche”, dijo.

