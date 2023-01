Estados Unidos: hombres intentan incendiar un centro de inmigrantes y se prenden fuego a sí mismos

Dos hombres intentaron incendiar un centro de inmigrantes en California, Estados Unidos, y por accidente se prendieron fuego a sí mismos. El inédito episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar y las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales, donde los usuarios repudiaron el ataque.

Según publicó el sitio de noticias local KBAK, el hecho ocurrió este lunes por la noche cuando dos hombres, cuya identidad se desconoce, se acercaron a un local de servicios a inmigrantes, ubicado en East Bakersfield, California, y comenzaron a tirar combustible en los alrededores de la edificación.

Las cámaras del lugar lograron captar el momento en que se desató el incendio y los dos hombres quedaron envueltos en llamas.

En las imágenes, luego difundidas por Eyewitness News, puede verse además cómo los dos hombres se tiran al piso y comienzan a rodar para apagar las llamas de su cuerpo y luego escapan.

VIDEO: Two arsonists set fire to themselves in Bakersfield, California pic.twitter.com/ZtCN3tHFMK

— Breaking News (@NewsJunkieBreak) January 4, 2023