El israelí de origen argentino Iair Horn, liberado este sábado en el sexto intercambio de secuestrados en Gaza por presos palestinos, mandó un mensaje a su hermano Eitan, que todavía permanece en la Franja: "Eitan, eres el siguiente".

En imágenes compartidas por las autoridades israelíes puede verse a Iair, de 46 años, sujetando una pizarra con la frase en el helicóptero que lo trasladó al hospital, junto a su madre, Ruti, y a su otro hermano, Amos.

Eitan, de 38 años, fue secuestrado junto a Iair durante los ataques contra Israel del grupo islamista palestino Hamas del 7 de octubre de 2023, pero no ha sido incluido en la lista de 33 rehenes a liberar durante la primera fase del acuerdo de alto el fuego, en la que se ha dado prioridad a las mujeres, los heridos y los mayores de 55 años.

El padre de ambos, Itzik, dijo recientemente a EFE que sospecha que la razón por la que Iair fue incluido en el canje es que es diabético.

Este sábado, el Foro de Familias de Rehenes y Desparecidos, que representa a la mayoría de los familiares de los secuestrados el 7 de octubre, pidió un nuevo acuerdo "sin fases y sin demoras" que libere a todos los rehenes, vivos y muertos.

El rehén israelí-argentino recién liberado Iair Horn (centroen rojo), flanqueado por familiares y fuerzas de seguridad, saluda después de desembarcar de un helicóptero militar en el helipuerto del Centro Médico Sourasky de Tel Aviv. Foto: AFP

Liberación de rehenes y prisioneros, en peligro por "violaciones" al acuerdo de alto el fuego

Su mensaje llega después de que las liberaciones de este sábado peligrasen tras el anuncio de Hamas, a principios de semana, de que pausaría los canjes por las "violaciones" israelíes del pacto de alto el fuego, entre las que citó impedimentos a la entrada de ayuda humanitaria a Gaza o el hecho de que el Ejército siga matando gazatíes.

Hamas se retractó, pero no antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con un "infierno" en Gaza si a mediodía de este sábado (hora de Washington) Hamas no liberaba a "todos" los rehenes, un mensaje que Israel no ha respaldado ni desmentido.

Todavía quedan en Gaza 70 rehenes de los 251 secuestrados el 7 de octubre de 2023 y al menos 34 de ellos han muerto, según el Ejército israelí.

Otros tres rehenes israelíes (entre ellos un soldado muerto) llevan una década en el enclave.

Todos deberían ser liberados a lo largo de las tres fases del alto el fuego, que entró en vigor el pasado 19 de enero.

