"Enola Gay": la canción de los años 80 que recuerda el bombardeo atómico en Hiroshima

“Enola gay, no tendría que haber acabado así.. oh oh Enola Gay, ha borrado todos nuestros sueños”. Es parte de la letra de una de las canciones más populares de los años 80, pero que pocas personas saben trata sobre el fatídico ataque atómico en Hiroshima de 1945.

En la conmemoración del 77 aniversario por parte de las víctimas del bombardeo en esa ciudad japonesa, la frase "Enola Gay" se colocó este sábado en tendencias de redes sociales, el nombre del avión que soltó la bomba que dejó entre 50 mil y 100 mil muertos.

Este acontecimiento histórico tuvo lugar en 1945, cuando Estados Unidos y Japón llevaban ya cuatro años de enfrentamiento en la Guerra del Pacifico, uno de los mayores escenarios de la Segunda Guerra Mundial, cuando el expresidente estadounidense Harry Truman, lanzó un ultimátum contra los japoneses.

Ese mensaje de Truman no mencionaba el uso de bombas nucleares. Sin embargo, estos artefactos eran parte del arsenal que los Estados Unidos tenían listo como parte de su estrategia para zanjar el conflicto.

El Enola Gay fue un bombardero B-29 pilotado por el coronel Paul Tibbets, que sobrevolaba Hiroshima a unos 9.5 km de altura cuando liberó la bomba "Little Boy", que explotó en el aire, a unos 600 metros del suelo.

Lee también: Conmemoran en Hiroshima 77 aniversario del bombardeo atómico

La canción antibélica de Orchestral Manoeuvres in the Dark

El hit lanzado por la banda británica Orchestral Manoeuvres in the Dark -mejor conocida por su acrónimo OMD- lanzó su sencillo "Enola Gay" precisamente en relación con el ataque en Hiroshima.

Otra de las estrofas dice: “Enola Gay, deberías haberte quedado en casa ayer, no hay palabras para describir esa sensación y la manera en que te extendiste. Esos juegos a los que juegas, van a terminar en algo más que lágrimas algún día. Enola Gay, esto no tendría que terminar así”.

Esta tema lanzado en 1980 fue uno de los hits más populares de esta banda de synth pop, misma que también tuvo otros éxitos bailables como "Secret" o "Electricity" en la misma época en que eran famosos otros grupos del estilo como Depeche Mode.

Pero fue "Enola Gay" su tema más famoso, con letras que recordaban el fatídico ataque provocado por el avión cuyo nombre es el mismo título de la canción. Escucha aquí el clip completo de Orchestral Manoeuvres in the Dark:

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

vare/rcr