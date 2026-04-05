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Entre un ataque a una central nuclear iraní que dejó un muerto y el paso de buques con ayuda humanitaria por el estrecho de Ormuz autorizado por la República Islámica, este sábado continúan las hostilidades entre Irán y Estados Unidos y su aliado Israel.
Sigue aquí cada detalle de una nueva jornada de la guerra en Irán que lleva ya más de un mes y sigue escalando, mientras que las negociaciones para un alto el fuego parecen encontrarse "en un punto muerto", de acuerdo con algunos medios estadounidenses.
Lee también Aviones de EU derribados en Irán, los primeros abatidos por enemigos en más de 20 años; señalan capacidad del país persa para contraatacar
Mundo 10:54 PM
Donald Trump confirma rescate con vida del piloto de avión derribado en Irán
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo en la red social Truth que las fuerzas estadounidenses lograron localizar y rescatar con vida al piloto estadounidense que se encontraba desaparecido en territorio iraní tras el derribo de un caza de guerra.
En su mensaje, Trump dijo que "este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban cada vez más, pero nunca estuvo realmente solo porque su Comandante en Jefe, el secretario de Guerra, el Presidente del Estado Mayor Conjunto y sus compañeros combatientes monitoreaban su ubicación las 24 horas del día y planificaban diligentemente su rescate".
El mandatario añadió que "bajo mi dirección, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos enviaron decenas de aeronaves, armadas con las armas más letales del mundo, para recuperarlo. Sufrió heridas, pero se recuperará sin problemas. Esta milagrosa operación de búsqueda y rescate se suma al exitoso rescate de otro valiente piloto ayer, el cual no confirmamos para no poner en riesgo nuestra segunda operación de rescate. Esta es la primera vez en la historia militar que dos pilotos estadounidenses son rescatados, por separado, en territorio enemigo. ¡Jamás abandonaremos a un soldado estadounidense!".
Mundo 06:06 PM
Irán alerta a la ONU por riesgo humanitario tras ataques a plantas nucleares
El embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, pidió este sábado al organismo prestar atención a las consecuencias humanitarias y a la exposición a la radiación derivadas de los ataques contra instalaciones nucleares iraníes, en especial el sufrido por la central nuclear de Bushehr.
En una carta dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, y al representante de Bahréin ante el organismo y presidente del Consejo de Seguridad, Jamal Alrowaiei, Iravani retomó una misiva del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en la que se advierte que los ataques contra instalaciones nucleares iraníes son ilegales y violan el derecho internacional.
Mundo 03:00 PM
Trump reporta eliminación de líderes iraníes; publica video de ataque masivo en Teherán
Trump reporta eliminación de líderes iraníes; publica video de ataque masivo en Teherán
Trump afirma que muchos líderes militares iraníes fueron "eliminados" en un "ataque masivo"
El presidente Donald Trump declaró el sábado que muchos líderes militares iraníes murieron en un "ataque masivo" en Teherán. ¡Muchos de los líderes militares de Irán, que los han dirigido mal y de forma imprudente, han sido eliminados, junto con muchas otras cosas, con este ataque masivo en Teherán!”, dijo Trump en Truth Social al publicar un video.
Antes, Trum amenazó con desatar un "infierno" si Irán no llega a un acuerdo en 48 horas para abrir el estratégico estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial bloqueada por Irán, donde los bombardeos alcanzaron una zona cercana a una planta nuclear.
Mundo 02:30 PM
Las fuerzas armadas de Irán rechazan el nuevo ultimátum de Trump
Mando militar de Irán rechaza el nuevo ultimátum de Trump
El mando militar de Irán rechazó el sábado la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de destruir la infraestructura vital del país si no acepta un acuerdo en 48 horas para abrir el estratégico estrecho de Ormuz.
El general Ali Abdollahi Aliabadi, en un comunicado del Cuartel General Central Jatam al-Anbia, calificó el ultimátum de Trump como "una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida"
"Se les abrirán las puertas del infierno", añadió, en alusión a lo dicho por el mandatario estadounidense. "El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos", dijo Trump en su red Truth Social.
Mundo 01:51 PM
Ataques de Israel y EU a planta petroquímica iraní dejan 5 muertos
Cinco personas murieron y 170 resultaron heridas en ataques aéreos israelíes y estadounidenses contra una planta petroquímica en el suroeste de Irán, según anunció este sábado un alto funcionario de la República Islámica.
"Cinco personas murieron en el ataque perpetrado por los enemigos estadounidenses-sionistas contra empresas ubicadas en la zona económica especial petroquímica de Mahshahr", en la provincia de Juzestán, declaró el vicegobernador de la región, Valiollah Hayati.
El funcionario, que fue citado por la agencia de noticias iraní ISNA, no proporcionó datos sobre la identidad de los fallecidos.
Indicó también que 170 personas resultaron heridas pero recibieron atención médica y no requirieron hospitalización.
Mundo 01:46 PM
Hutíes reivindican ataque contra Israel usando por primera vez misil balístico de racimo
Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen reivindicaron este sábado su primer ataque con un misil balístico de racimo contra Israel contra infraestructuras vitales, en la quinta operación militar desde que entraron en la guerra.
El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, indicó en un comunicado televisado que sus unidades usaron "un misil balístico de racimo y varios drones" contra el aeropuerto de Tel Aviv y "objetivos vitales" en Israel.
Esta operación se realizó conjuntamente con la Guardia Revolucionaria iraní, el Ejército iraní y el grupo chií libanés Hezbolá, apuntó.
Mundo 01:47 PM
Cuatro de los soldados de EE.UU. heridos en Irán han sido clasificados como mexicanos, reporta el Pentágono
Al menos cuatro soldados estadounidenses heridos en el conflicto contra Irán han sido identificados como mexicanos por el Pentágono, que hizo públicos los detalles de la operación Furia Épica iniciada hace cinco semanas y que ha dejado 13 militares del país norteamericano muertos.
Los cuatro soldados pertenecen al Ejército de los Estados Unidos, que ya contabiliza 247 heridos de un total de 365 heridos.
Otros 63 heridos hacen parte de la Armada, 19 son de la Infantería de Marina y 36 de la Fuerza Aérea.
Mundo 01:22 PM
Israel advierte que va a bombardear "próximamente" un cruce terrestre entre Siria y Líbano
El Ejército de Israel anunció la noche que se dispone a bombardear el cruce fronterizo de Masnaa, entre Siria y Líbano, alegando que el grupo chií libanés Hezbolá presuntamente lo usa para fines militares y de contrabando.
"Advertencia urgente a todos los presentes en el cruce fronterizo de Masnaa, en la frontera entre Siria y Líbano, y a todos los viajeros en la autopista M30", alertó el portavoz castrense en árabe Avichay Adraee en su canal en X.
Añadió que las fuerzas aéreas tienen previsto bombardear el "cruce próximamente".
Mundo 01:02 PM
Policía israelí detiene a diez personas y dispersa protesta contra la guerra en Tel Aviv
La Policía de Israel detuvo a al menos 10 personas y dispersó este sábado por la fuerza una protesta de un millar de personas en Tel Aviv, después de que este cuerpo policial y el Ejército desoyeran una orden del Tribunal Supremo que los obligaba a presentar un plan que garantizase el derecho a la protesta pese a las restricciones de seguridad por la guerra.
"La Policía de Israel continúa sus esfuerzos para dispersar a los manifestantes que se congregaron en la Plaza Habima de Tel Aviv, en contravención de la decisión del Tribunal Supremo y las directrices del Comando del Frente Interno. Diez alborotadores fueron arrestados", detalló la Policía en un comunicado, ignorando la última demanda del Tribunal Supremo.
Esta mañana, tras una audiencia celebrada el viernes, tanto la Policía como el Comando del Frente Interno, la rama civil del Ejército encargada de dar directrices a la población en situaciones de crisis o guerra, autorizaron la celebración de una manifestación de máximo 150 personas en Tel Aviv, y de medio centenar tanto en Jerusalén como en Haifa y otras ciudades.
Mundo 01:00 PM
Representante diplomático de Irán en Argentina deja el país tras ser expulsado por Milei
Tras ser declarado "persona non grata" por el gobierno del presidente Javier Milei, el representante diplomático de Irán en Argentina y exencargado de negocios, Mohsen Soltani Tehrani, abandonó este sábado el país sudamericano, según informó el canciller Pablo Quirno.
"En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el ex encargado de negocios de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional", comunicó Quirno en su cuenta de la red social X.
El representante iraní tenía un plazo de 48 horas para abandonar el país, tras ser declarado el pasado jueves 'persona non grata' por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina.
Mundo 12:58 PM
Precio de la gasolina en EU sigue al alza y se sitúa en 4.10 dólares por galón
El precio medio de la gasolina en Estados Unidos mantuvo este sábado su tendencia alcista hasta situarse en los 4.10 dólares por galón (3.78 litros), nivel no alcanzado desde 2022.
Según datos de la asociación automovilística AAA, el promedio nacional se situó en 4,104 dólares, lo que supone más de un 37 % de crecimiento desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el pasado 28 de febrero.
La guerra en Medio Oriente sigue disparando el precio de la gasolina en Estados Unidos, especialmente el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del suministro mundial de petróleo y otra buena parte de gas natural.
Mundo 12:20 PM
Israel ataca más de 340 "objetivos" en Irán y Líbano en menos de 48 horas
El Ejército de Israel continuó este sábado atacando de forma simultánea Líbano e Irán, y aseguró haber bombardeado "más de 140 objetivos" en el primer país y más de 200 en la República Islámica solo durante el viernes y el sábado.
Sobre los objetivos en Irán, el Ejército detalló en su comunicado ataques contra un presunto centro de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) que almacenaba "una variedad de armas, incluyendo lanzadores de misiles balísticos", así como instalaciones para la producción de estos misiles y sistemas de defensa aérea iraníes.
En el Líbano, Israel enumeró hoy como objetivos golpeados un "centro de entrenamiento" de Hezbolá, al igual que depósitos de armas, lanzaderas y un presunto cuartel general de la fuerza de élite Radwan; y dijo que sus tropas continúan requisando armamento y matando a milicianos en el sur.
Mundo 12:13 PM
Israel confirma ataque a complejo petroquímico en Irán
El Ejército de Israel confirmó el sábado por la noche haber atacado horas antes un complejo petroquímico en la ciudad iraní de Mahshahr, como ya había denunciado la agencia IRNA, que no informó de heridos o víctimas mortales.
Según Israel, el bombardeo contra una de las instalaciones busca dañar a las fuerzas armadas del régimen iraní, ya que alega que muchos de los materiales químicos que se producían y exportaban en ella son usados "para producir materiales para explosivos, misiles balísticos y otro tipo de armamento".
"Esta instalación es uno de los principales centros de producción de un componente crítico para misiles balísticos", dice el Ejército.
Mundo 11:40 AM
Irán afirma haber atacado con drones objetivos de EU en Kuwait y EAU
El Ejército de Irán afirmó haber atacado varios objetivos vinculados a Estados Unidos en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos (EAU), en una nueva fase de sus operaciones con drones.
Mediante un comunicado, el Ejército anunció haber lanzado drones Arash-2 contra un radar de detección de misiles y drones de combate del Ejército estadounidense, así como contra instalaciones de la industria del aluminio en Emiratos Árabes Unidos, además de un cuartel de mando de unidades mecanizadas, blindadas y de helicópteros en Kuwait.
El documento sostiene que Estados Unidos mantiene inversiones estratégicas en la industria del aluminio de EAU, utilizada —según afirma— en la fabricación de cazas como el F-35, además de misiles, tanques y vehículos blindados.
Mundo 11:37 AM
Israel confirma muerte de un soldado "por fuego amigo" en el Líbano, ya son 11 desde marzo
El Ejército de Israel confirmó este sábado la muerte "por fuego amigo" de un soldado en el sur del Líbano, por lo que ya son al menos 11 los uniformados fallecidos desde marzo en este país vecino, cuando Hezbolá entró en la guerra que Israel y EU iniciaron contra Irán.
El soldado ha sido identificado por el Ejército como Guy Ludar, de 21 años y natural de Yuvalim, quien murió tras ser disparado por error por otro soldado israelí, según una investigación preliminar castrense que sitúa el suceso esta madrugada en la localidad libanesa de Shebaa, donde los soldados se disponían a arrestar a un sospechoso que presuntamente ayudaba a Hezbolá.
Según el comunicado oficial, Ludar cayó "en combate" en el sur del Líbano, donde Israel mantiene una ofensiva terrestre y ha repetido que va a ocupar todo el sur del país hasta el río Litani, además de destruir las viviendas libanesas próximas a la divisoria.
Mundo 11:10 AM
Irán dice que los barcos iraquíes pueden pasar libremente por el estrecho de Ormuz
Irán anunció que los barcos iraquíes pueden cruzar el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica prácticamente bloqueada por completo por Teherán desde el inicio de la guerra en Medio Oriente a fines de febrero.
"Anunciamos que Irak, nuestro país hermano, no está sujeto a las restricciones que hemos impuesto en el estrecho de Ormuz y que dichas restricciones solo se aplican a los países enemigos", declaró el portavoz del mando de las fuerzas armadas iraníes, Ebrahim Zolfaghari, citado por la televisión estatal.
Mundo 09:39 AM
Irán reporta ataque israelí a complejo petroquímico
Irán informó de ataques contra varias empresas petroquímicas de la ciudad suroccidental de Mahshahr, uno de los principales centros industriales del país, en un nuevo episodio de la escalada militar en el día 36 de la guerra. “Alrededor de las 10:45 de la mañana de este sábado (7:15 GMT), como consecuencia de un ataque del enemigo estadounidense y sionista, algunas empresas situadas en la zona económica especial petroquímica fueron alcanzadas”, anunció el departamento de relaciones públicas de la Organización de la Zona Económica Especial Petroquímica, según reportó la agencia IRNA.
Mundo 09:17 AM
Guerra en Medio Oriente ha "conducido a un callejón sin salida geoestratégico": Erdogan
La guerra en Medio Oriente ha "conducido a un callejón sin salida geoestratégico", afirmó el sábado el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante una conversación telefónica con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, según un comunicado de la presidencia turca.
"El presidente Erdogan declaró que el proceso iniciado con la intervención contra Irán había conducido a un callejón sin salida geoestratégico y que la comunidad internacional debía redoblar sus esfuerzos para poner fin a esta guerra", precisó la presidencia.
Mundo 08:35 AM
Trump da a Irán 48 horas para llegar a acuerdo sobre Ormuz o EU desatará el "infierno"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán tiene 48 horas para llegar a un acuerdo sobre la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz o se enfrentará a un "infierno".
"Recuerden cuando le di a Irán diez días para CERRAR UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ", escribió Trump en Truth Social, en referencia a su ultimátum emitido el 26 de marzo.
"El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos", dijo el presidente, y añadió: "¡Gloria a DIOS!".
Mundo 08:11 AM
"Acción nefasta", el ataque a central nuclear iraní que dejó un muerto: Rusia; niega que víctima se rusa
Rusia calificó el sábado de "acción nefasta" el ataque que alcanzó la zona de la central nuclear de Bushehr, en el sur de Irán, donde trabajan empleados rusos.
"Condenamos firmemente esta acción nefasta", declaró la portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zajárova, en un comunicado, en el que instó a que cesen "inmediatamente" los ataques "contra las instalaciones nucleares iraníes, incluida la central nuclear de Bushehr".
Más tarde, la agencia rusa de energía nuclear, Rosatom, afirmó que el guardia de seguridad fallecido en la central nuclear iraní, administrada por Rusia, era de la república islámica, negando así que el fallecido fuera un nacional ruso.
Mundo 08:00 AM
Austria pide a Teherán reabrir Ormuz y detener los ataques a países vecinos
La ministra de Asuntos Exteriores de Austria, la liberal Beate Meinl-Reisinger, mantuvo este sábado una conversación telefónica con su homólogo iraní, Abás Araqchí, en la que le subrayó la necesidad de detener los ataques de Teherán a países vecinos y reabrir al tráfico el estrecho de Ormuz.
"Hablamos sobre la situación en Irán y la escalada de tensiones en Oriente Medio. Se necesitan urgentemente soluciones diplomáticas y medidas para reducir la tensión", escribió la jefa de la diplomacia austríaca en redes sociales.
"Hice hincapié en la necesidad de detener los ataques contra los Estados vecinos y restablecer la libre navegación en el estrecho de Ormuz, en particular en lo que respecta al impacto humanitario en la seguridad alimentaria mundial, centrándome en los fertilizantes y otros productos básicos esenciales", añadió la ministra.
Mundo 07:59 AM
OPEP+ evalúa si anuncia nuevo aumento de la oferta petrolera pese a la guerra
La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, evalúa este domingo si anuncia un nuevo aumento de su oferta petrolera para enviar un mensaje de calma a los mercados internacionales, en medio de la grave crisis energética mundial que ha desatado la guerra en Irán.
La decisión deberá ser adoptada en una teleconferencia entre los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según lo anunciado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con sede en Viena.
Esos ocho países revirtieron entre abril y diciembre de 2025 gran parte de los recortes voluntarios del bombeo que habían venido aplicado desde 2023, con subidas mensuales que sumaron 2,9 millones de barriles diarios (mbd), un volumen equivalente a cerca del 2,8 % de la producción mundial de crudo, y al que deberían haberse sumado otros 206.000 bd el pasado día 1, al entrar en vigor el incremento pactado hace un mes.
Mundo 07:58 AM
Irán autoriza el tránsito de buques con ayuda humanitaria y productos esenciales por Ormuz
Irán autorizó el tránsito de buques que transportan productos básicos y ayuda humanitaria por el estrecho de Ormuz con destino a puertos iraníes o aquellos que se encuentran en sus aguas, en medio del conflicto en la región.
“El objetivo es permitir el tránsito de buques que se dirigen a los puertos iraníes o que se encuentran en operación dentro de sus aguas”, anunció el Ministerio de Agricultura iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.
Según el medio, la decisión se adopta tras la aprobación del Gobierno iraní y de las Fuerzas Armadas, y contempla especialmente el paso de buques cargados con bienes esenciales, incluidos alimentos básicos y suministros para el ganado.
Mundo 08:30 AM
Estados Unidos e Irán compiten por encontrar al aviador del caza estadounidense
Irán y Estados Unidos rivalizan por encontrar a uno de los dos aviadores de un caza estadounidense que se estrelló en la República Islámica, cuando la guerra entra en su sexta semana con bombardeos a una instalación petroquímica iraní y a la planta nuclear de Bushehr.
Según medios iraníes, Washington y Tel Aviv multiplicaron los blancos de sus ataques.
Cinco personas resultaron heridas en el bombardeo de la planta petroquímica de Mahshahr (suroeste) y un agente de seguridad murió en el sector de la central de Bushehr (sur), cuyas instalaciones no sufrieron daños, afirman.
Mundo 07:57 AM
Irán denuncia ataques de EU e Israel a universidades y escuelas con 60 estudiantes y 5 profesores muertos
Irán denunció este sábado que más de 30 universidades y centros de educación superior del país han sido atacadas directamente por Israel y Estados Unidos desde el inicio de la guerra, causando la muerte de 60 estudiantes y cinco profesores.
"Hasta el momento, más de 30 universidades del país han sido objeto de ataques directos", declaró a los periodistas el ministro iraní de Ciencia, Investigación y Tecnología, Hosein Simaei Sarraf, en la Universidad Shahid Beheshti, en el norte de Teherán, donde uno de sus edificios resultó destruido por un bombardeo el viernes por la tarde, según informó la agencia de noticias IRNA.
Mundo 09:03 AM
Fragmentos de un misil de racimo iraní caen en ciudades del centro de Israel
Fragmentos de un misil de racimo de Irán cayeron este sábado en varias ciudades del centro de Israel, incluidas Ramat Gan y Petah Tikvah, sin causar heridos pero sí algunos coches calcinados y daños en al menos un edificio, según los bomberos y los servicios de emergencias.
Un portavoz del Ejército israelí confirmó a EFE que este último ataque fue realizado con un misil con munición de racimo, la cual dispersa decenas de bombas menores de forma simultánea haciendo mucho más difícil su intercepción.
El lanzamiento del misil activó las sirenas antiaéreas en todo el centro de Israel, incluyendo Tel Aviv, Rishon Letzion y Herzliya.
Mundo 07:55 AM
Rusia evacúa a su personal de la central nuclear de Bushehr tras ataque que dejó un muerto
Rusia comenzó el sábado la evacuación de 198 empleados de la central nuclear de Bushehr, en Irán, poco después de que un proyectil impactara cerca de la instalación, indicó el director general de la agencia nuclear rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, a medios de su país.
"Según lo previsto, hoy comenzamos la fase principal de la evacuación. Unos 20 minutos después de ese desafortunado ataque, los autobuses partieron de la estación de Bushehr hacia la frontera irano-armenia. 198 personas, para ser precisos: esta es la mayor evacuación", declaró Lijachov, citado por la agencia de noticias TASS.
Mundo 08:28 AM
OIEA confirma ataque en inmediaciones de planta nuclear iraní de Bushehr con un muerto
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó que un proyectil impactó cerca de las instalaciones de la central nuclear de Bushehr, en el suroeste de Irán, causando un muerto y daños en un edificio de la planta, sin que hasta el momento se registren fugas radiactivas.
En un comunicado, el OIEA explica que fue informado por las autoridades iraníes de este ataque, el cuarto perpetrado contra la citada central desde el inicio de la guerra desatada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.
Mundo 08:03 AM
Israel dice atacar instalaciones de la Fuerza Quds, Hizbulá y la Yihad Islámica en Beirut
El Ejército israelí atacó ayer instalaciones vinculadas a la Fuerza Quds, a Hezbolá y a la Yihad Islámica Palestina en la capital libanesa de Beirut, según afirmó este sábado en un comunicado.
Entre los objetivos alcanzados se encuentra, según este comunicado castrense, un centro de mando de la sección libanesa de la Fuerza Quds (unidad de élite de la Guardia Revolucionaria iraní) en Beirut, que según Israel "sirve como enlace entre Hezbolá e Irán".
Asimismo, el Ejército israelí afirmó que sus tropas atacaron dos sedes de la Yihad Islámica Palestina, así como un puesto de observación de Hezbolá que bombardeó su Armada.
Mundo 08:27 AM
Irak cierra el paso fronterizo con Irán por ataque a terminal de pasajeros que causó un muerto
Las autoridades iraquíes anunciaron este sábado el cierre temporal del cruce fronterizo de Shalamcheh con Irán, después de un ataque contra la terminal de pasajeros que causó la muerte de un viajero iraquí, informaron fuentes oficiales.
El jefe de la Autoridad de Puertos Fronterizos, Omar al Waeli, indicó a la agencia oficial de noticias iraquí INA que sobre las 10.00 hora local (7.00 GMT) de esta mañana, el cruce de Shalamcheh con Irán fue objetivo de un ataque contra la terminal de pasajeros, lo que causó la muerte de un viajero iraquí y otras cinco personas resultaron heridas, las cuales fueron trasladadas a un hospital en Irán.
Esta acción, la cual no identificó el origen ni la forma, ha paralizado también el comercio en el cruce.
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