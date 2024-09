EN VIVO: Nueva oleada de explosiones de aparatos de comunicación sacude Líbano

Hashem Safieddine, líder del Consejo Ejecutivo de Hezbolá, dijo que "estos ataques serán sin duda castigados de forma única; habrá una venganza sangrientamente única". El enemigo, advirtió, "debe saber que no estamos vencidos, que no nos doblegaremos, que no nos retiraremos y que no nos dejaremos influir por lo que haga este enemigo". Hezbolá acusa a Israel de las explosiones.