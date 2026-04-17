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En el conflicto en Medio Oriente que inició con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero pasado, este viernes entro en vigor una tregua de 10 días entre Líbano y el grupo político-paramilitar Hezbolá.
El alto el fuego podría despejar un obstáculo importante para un acuerdo entre Irán y Estados Unidos e Israel que ponga fin a semanas de guerra devastadora.
Sigue aquí cada detalle de la jornada
Lee también Trump dice que Irán acordó entregar sus reservas de uranio enriquecido; "hay muchas posibilidades de un acuerdo"
Mundo 07:32 AM
Trump celebra y agradece que Irán haya reabierto el estrecho de Ormuz; el bloqueo naval a Irán se mantiene, anuncia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró en su red Truth Social que Irán haya anunciado la completa reapertura del estrecho de Ormuz.
"Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para la libre circulación. ¡Gracias!", escribió en su red social.
Sin embargo, minutos después anunció que su país mantendrá el bloqueo naval sobre Irán hasta que haya un acuerdo con la República Islámica.
Mundo 07:21 AM
El precio del petróleo cae 10% tras anuncio de la reapertura de Ormuz
El precio del petróleo cae 10% tras anuncio de la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán.
Este viernes, Irán informó que el estratégico paso marítimo se mantendrá "totalmente abierto" hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, tras el comienzo de la tregua en el Líbano.
Los precios del petróleo retrocedían marcadamente este día después del anuncio de Irán sobre la apertura completa del paso marítimo estratégico durante el resto de la tregua con Estados Unidos.
Hacia las 13H10 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, perdía un 10.42% hasta los 89.03 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en mayo, caía un 11.11% hasta los 84.17 dólares.
Mundo 07:15 AM
Irán declara "totalmente abierto" el estrecho de Ormuz hasta el fin del alto el fuego
Irán afirmó que el estrecho de Ormuz se mantendrá "totalmente abierto" hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, tras el comienzo de la tregua en el Líbano.
"En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego, siguiendo la ruta coordinada ya anunciada por la Organización Portuaria y Marítima de la República Islámica de Irán", dijo en X el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó la apertura del estrecho anunciada por Irán.
Mundo 07:02 AM
Primeros petroleros iraníes salen del Golfo desde el bloqueo de EU
Tres petroleros iraníes salieron el miércoles del Golfo a través del estrecho de Ormuz con cinco millones de barriles de crudo, los primeros desde el bloqueo de Estados Unidos a los puertos en Irán, informó este viernes a la AFP la compañía de datos marítimos Kpler.
Según Kpler, el Deep Sea, el Sonia I y el Diona, todos ellos sancionados por Estados Unidos, cruzaron este paso estratégico el miércoles procedentes de la isla iraní de Jark, que alberga el mayor terminal petrolero de Irán.
Los buques cargaron el crudo el 2, el 8 y el 9 de abril respectivamente. El Deep Sea y el Diona transportan dos millones de barriles cada uno y el Sonia I, un millón, según Kpler.
Mundo 07:04 AM
Las negociaciones directas con Israel son "cruciales"
Las conversaciones directas con Israel son "cruciales", declaró el presidente de Líbano, Joseph Aoun, un día después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, anunciara un alto el fuego de 10 días entre ambos países y una próxima reunión entre sus dirigentes.
Mundo 07:07 AM
Hezbolá dice tener "el dedo en el gatillo" en caso de que Israel viole alto el fuego
Hezbolá, el grupo proiraní libanés, afirmó que sus combatientes tienen "el dedo en el gatillo" por si Israel viola la tregua de 10 días anunciada el jueves por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que entró en vigor este viernes.
Mundo 07:02 AM
Israel advierte que la operación militar en Líbano "no ha terminado"
La operación militar en el Líbano "no ha terminado", afirmó este viernes el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, menos de 24 horas después de la entrada en vigor del alto el fuego.
"Las maniobras sobre el terreno en el Líbano y los ataques contra Hezbolá han permitido alcanzar numerosos objetivos", pero la operación "no ha terminado, declaró en el primer día de una tregua de 10 días en la guerra entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá.
Además Katz advirtió que los miles de civiles libaneses desplazados que regresan a sus hogares tras la entrada en vigor de la tregua podrían verse obligados a evacuar de nuevo "si se reanudan los combates".
Mundo 06:58 AM
Entra en vigor un alto el fuego de 10 días en Líbano
Una tregua de 10 días parecía mantenerse en Líbano a primera hora del viernes, lo que prometía una pausa en los combates entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbolá y podría despejar un obstáculo importante para un acuerdo entre Irán y Estados Unidos e Israel que ponga fin a semanas de guerra devastadora.
Pero seguía sin estar claro si el grupo reconocería un acuerdo en cuya negociación no participó y que dejará a tropas israelíes ocupando una franja del sur de Líbano.
En la capital libanesa, Beirut, se escucharon ráfagas de tiros cuando los residentes dispararon al aire justo después de la medianoche para celebrar el inicio de la tregua, y familias desplazadas empezaron a regresar hacia el sur del país y los suburbios del sur de la ciudad pese a las advertencias de las autoridades de que no intentaran volver a sus hogares hasta que quedara claro si el alto el fuego se mantendría.
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