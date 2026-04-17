El precio del petróleo cae 10% tras anuncio de la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Este viernes, Irán informó que el estratégico paso marítimo se mantendrá "totalmente abierto" hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, tras el comienzo de la tregua en el Líbano.

Los precios del petróleo retrocedían marcadamente este día después del anuncio de Irán sobre la apertura completa del paso marítimo estratégico durante el resto de la tregua con Estados Unidos.

Hacia las 13H10 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, perdía un 10.42% hasta los 89.03 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en mayo, caía un 11.11% hasta los 84.17 dólares.

