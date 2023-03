En seguridad y democracia, México va en la dirección equivocada: Bob Menéndez

El senador demócrata Bob Menéndez, una de las voces más respetadas, advirtió este domingo que México va “en dirección equivocada” tanto en seguridad como en democracia.

"Tenemos que aumentar drásticamente nuestro compromiso con México. No puede tratarse sólo de economía. Tiene que ser también sobre seguridad. Y me temo que en México vamos en la dirección equivocada en este sentido y también en cuestiones de democracia", dijo al programa Meet the Press, de MSNBC.

Las declaraciones se producen en medio de la preocupación que generó el secuestro de estadounidenses en México y del debate por la reforma electoral que afecta al Instituto Nacional Electoral.

“El presidente López Obrador habló cuando asumió el cargo de besos, no de balas. Bueno, eso no está funcionando muy bien. La realidad es a lo largo de las comunidades fronterizas, son los cárteles los que manejan las comunidades fronterizas, no el gobierno de México”, insistió Menéndez, quien es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense.

Pide Bob Menéndez aplicar la "ley" en México

“Este es un peligro actual con el que tenemos que lidiar”, advirtió, sobre la evolución negativa que, a su juicio, está teniendo México en seguridad y democracia. “Tenemos que involucrar a los mexicanos de una manera que se les diga: 'Tienes que hacer mucho más por tu seguridad. Podemos ayudarles y tenemos inteligencia y tenemos otra información que podemos compartir, pero necesitamos que apliquen la ley (en México)'", añadió.

"México tiene una responsabilidad, ante todo, con sus propios ciudadanos. Establecer seguridad y protección dentro de su propio territorio, y también a quienes visiten su país", dijo, aludiendo al tema de los secuestrados del 3 de febrero en Matamoros, dos de los cuales murieron.

En febrero pasado, Menéndez, junto con el republicano Michael McCaul, difundieron un comunicado expresando su preocupación por la reforma electoral, advirtiendo que no solo hace retroceder a México “a su pasado oscuro de elecciones controladas por el presidente”, sino también el de las relaciones con Estados Unidos.

Los congresistas condenaron “los repetidos intentos del presidente López Obrador de sabotear las instituciones democráticas de México” y afirmaron que el pueblo mexicano merece una “autoridad electoral que sea independiente y capaz de llevar a cabo elecciones libres y justas y ser gobernado por líderes que respeten el imperio de la ley”.

